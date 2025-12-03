महिला बिग बैश लीग: सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न स्टार्स को 16 रन से हराया

सिडनी, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। महिला बिग बैश लीग के 34वें मैच में सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न स्टार्स को 16 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे। मेलबर्न स्टार्स 8 विकेट पर 148 रन बना सकी और मैच 16 रन से हार गई।

सिडनी सिक्सर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। एल्सी पेरी महज 7 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद सोफिया डंकले और एलिसा हिली ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 57 तक पहुंचाया। इस स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में एलिसा हिली 20 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद डंकले और कप्तान एश्ले गार्डनर के बीच तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी हुई। सोफिया 37 गेंद पर 41 रन बनाकर आउट हुईं। मैटलन ब्राउन 15 और अमेलिया केर 10 ने टीम का स्कोर 164 तक पहुंचाया।

एश्ले गार्डनर 31 गेंद पर 8 चौके की मदद से 50 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहीं।

मेलबर्न स्टार्स की तरफ से सोफी डे ने 2 विकेट लिए।

165 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी मेलबर्न स्टार्स की तरफ से माया बौचियर ने 40 गेंद पर 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 67 रन की पारी खेली। दूसरे बल्लेबाजों का सहयोग न मिलने की वजह से उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। मेलबर्न 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी और मैच 16 रन से हार गई।

सिडनी की तरफ से कप्तान एश्ले गार्डनर ने गेंदबाजी में भी कमाल किया और 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए।

एश्ले गार्डनर को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इस जीत के साथ सिडनी सिक्सर्स अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

--आईएएनएस

पीएके