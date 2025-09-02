खेल

महाआर्यमन बने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष, पिता के साथ गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना

Sep 02, 2025, 09:35 AM
महाआर्यमन बने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष, पिता के साथ गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना

इंदौर, 2 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर महाआर्यमन अपने पिता के साथ खजराना स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की।

अध्यक्ष संभालने के बाद महाआर्यमन सिंधिया ने आईएएनएस से कहा, "जैसा बीते वर्षों में एमपीसीए में एक टीम के रूप में काम किया गया है। मैं चाहता हूं कि वैसा ही व्यवहार आगे भी हो। हम एकजुट होकर काम करें। हम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर काम करना चाहते हैं, ताकि उनसे संबंध मजबूत हो सकें। हम युवा क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें और टूर्नामेंट खेलने का मौका देना चाहते हैं। महिलाओं को भी और मौका देना चाहते हैं। मैं एमपीसीए के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। यह मेरे लिए बेहद गर्व की बात है।"

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटे के साथ गणेश मंदिर पहुंचे, जिसकी इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा, "इंदौर प्रवास का शुभारंभ खजराना गणेश मंदिर में सिद्धिविनायक प्रभु के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ किया।"

उन्होंने लिखा, "हर शुभ कार्य से पूर्व प्रभु का आशीर्वाद लेना न केवल हमारी परंपरा, बल्कि मेरी पारिवारिक विरासत और व्यक्तिगत आस्था का भी अभिन्न हिस्सा है। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी से राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की।"

महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इंदौर में ताजपोशी के दौरान महाआर्यमन माथे पर तिलक लगाए नजर आए। इस दौरान पिता भी वहीं मौजूद थे। पिता ने शॉल देकर बेटे को सम्मानित किया।

29 वर्षीय महाआर्यमन सिंधिया साल 1957 में एमपीसीए की स्थापना के बाद से सबसे युवा अध्यक्ष हैं। वह एमपीसीए की कमान संभालने वाली सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं। महाआर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए अध्यक्ष रह चुके हैं।

साल 2022 में महाआर्यमन सिंधिया को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट संघ (जीडीसीए) का उपाध्यक्ष चुना गया था। इसी साल उन्हें एमपीसीए का आजीवन सदस्य भी बनाया गया। महाआर्यमन मध्य प्रदेश टी20 लीग (एमपीएल) के अध्यक्ष भी हैं।

बता दें कि देश में सबसे युवा प्रदेश क्रिकेट संगठन अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, जिन्होंने महज 26 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद को संभाला।

विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के कुछ मुकाबले होल्कर स्टेडियम में खेले जाने हैं। एमपीसीए के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद महाआर्यमन सिंधिया का पहला बड़ा दायित्व स्टेडियम में सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देना होगा।

