मंगलवार से जूनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत, जानिए किस ग्रुप में कौन-सी टीम?

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 मंगलवार से पंजाब के जालंधर में शुरू होगी। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त तक चलेगा। इसमें नया डिवीजन-आधारित फॉर्मेट अपनाया जाएगा, जिसे इस साल की शुरुआत में सीनियर, सब-जूनियर पुरुष, महिला और जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहले ही लागू किया जा चुका है।

इसमें 30 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। इन टीमों को डिवीजन 'ए', डिवीजन 'बी' और डिवीजन 'सी' में बांटा गया है, जिसमें प्रमोशन और रेलिगेशन का नियम प्रतियोगिता में रोमांच और बढ़ा देगा।

डिवीजन 'ए' की टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी, जबकि डिवीजन 'बी' और 'सी' की शीर्ष दो टीमें अगले स्तर में प्रमोट होंगी। डिवीजन 'ए' और 'बी' की सबसे नीचे रहने वाली दो टीमें 2026 के लिए अगले डिवीजन में रेलिगेट हो जाएंगी।

डिवीजन 'ए' में देश की 12 सर्वश्रेष्ठ जूनियर पुरुष टीमें शामिल हैं, जिनमें डिफेंडिंग चैंपियन हॉकी पंजाब, रनर-अप हॉकी उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रही हॉकी हरियाणा हैं।

पूल मैच 16 अगस्त से शुरू होंगे, जिसके बाद क्वार्टर-फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 20 से 23 अगस्त के बीच खेले जाएंगे।

पूल ए: हॉकी पंजाब, हॉकी मध्य प्रदेश और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु।

पूल बी: उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी झारखंड और हॉकी महाराष्ट्र।

पूल सी: हॉकी हरियाणा, मणिपुर हॉकी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हॉकी।

पूल डी: हॉकी कर्नाटक, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और हॉकी आंध्र प्रदेश।

डिवीजन 'बी' में सिर्फ लीग मैच होंगे, जिसमें शीर्ष दो रैंक वाली टीमों को डिवीजन 'ए' में पदोन्नत किया जाएगा। अंतिम दो को डिवीजन 'सी' में रेलीगेट किया जाएगा। यह मुकाबले 12 से 16 अगस्त तक चलेंगे।

पूल ए: हॉकी मिजोरम, हॉकी हिमाचल, हॉकी चंडीगढ़, हॉकी जम्मू एंड कश्मीर और हॉकी अरुणाचल।

पूल बी: हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार, दिल्ली, हॉकी उत्तराखंड, हॉकी बंगाल और असम हॉकी।

डिवीजन 'सी' भी लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें टीमों को चार-चार टीमों के दो पूल में बांटा गया है। शीर्ष दो रैंक वाली टीमों को डिवीजन 'बी' में पदोन्नत किया जाएगा। मैच 12 से 15 अगस्त तक चलेंगे।

पूल ए: केरल हॉकी, पुडुचेरी हॉकी, तेलंगाना हॉकी और त्रिपुरा हॉकी।

पूल बी: छत्तीसगढ़ हॉकी, हॉकी राजस्थान, हॉकी गुजरात और गोवा हॉकी।

तीनों डिवीजन में टीमों को जीत पर 3 अंक, ड्रॉ पर 1 अंक और हार पर 0 अंक मिलेंगे।

