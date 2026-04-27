मैड्रिड ओपन: गॉफ ने रोमांचक मुकाबले में सिर्स्टिया को हराकर चौथे राउंड में बनाई जगह

मैड्रिड, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। वर्ल्ड नंबर-3 खिलाड़ी कोको गॉफ ने रविवार को सोराना सिर्स्टिया के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए मैड्रिड ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। 22 वर्षीय अमेरिकी स्टार पिछले साल इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही थीं, उन्होंने एक सेट और ब्रेक से पिछड़ने के बाद दमदार वापसी करते हुए 4-6, 7-5, 6-1 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की। यह मुकाबला उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती दोनों की बड़ी परीक्षा साबित हुआ।

संभवतः अपने करियर के अंतिम सीजन में खेल रहीं 25वीं वरीयता प्राप्त सिर्स्टिया ने आत्मविश्वास से शुरुआत की। उन्होंने पहले सेट में जल्दी ब्रेक हासिल किया और गॉफ के 4-4 की बराबरी करने के बावजूद मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद रोमानियाई खिलाड़ी ने एक और ब्रेक हासिल किया और 6-4 से पहला सेट अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में भी सिर्स्टिया ने अपनी लय बरकरार रखी और 2-0 की शुरुआती बढ़त बना ली, और बाद में 4-3 से फिर आगे निकल गईं। हालांकि, गॉफ ने हार नहीं मानी। एक नाटकीय पल में, कोर्ट पर तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मेडिकल मदद लेनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाला, वापसी करते हुए सिर्स्टिया की सर्विस तोड़ी और सेट को बराबर कर दिया।

गॉफ ने दबाव में भी संयम दिखाया। दूसरे सेट के आखिर में उन्होंने अपनी खेल की गति बढ़ाई और 12वें गेम में सिर्स्टिया की सर्विस तोड़कर मैच को निर्णायक तीसरे सेट तक पहुंचाया।

मैच की लय पूरी तरह अपने पक्ष में होने के कारण, गॉफ तीसरे सेट में पूरी तरह हावी रहीं। 1-1 से बराबरी पर आने के बाद, उन्होंने लगातार पांच गेम जीते और 2 घंटे 21 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही सिर्स्टिया के खिलाफ उनका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 3-0 हो गया है, और ये तीनों जीत तीन सेट के मुकाबलों में ही मिली हैं।

यह गॉफ की इस सीजन की 8वीं तीन-सेट जीत रही, जो करीबी मुकाबलों में शानदार तरीके से नतीजे अपने पक्ष में करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। इसके साथ ही उन्होंने मैड्रिड ओपन के चौथे दौर में चौथी बार जगह बनाई, जिसमें लगातार तीसरी बार इस चरण तक पहुंचना भी शामिल है।

अब क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने के लिए गॉफ का सामना 13वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा से होगा। चेक खिलाड़ी को लिउडमिला सैमसनोवा के बीमारी के कारण हटने से वॉकओवर मिला। हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में गॉफ 2-0 से आगे हैं। उन्होंने नोस्कोवा को अपने पिछले दोनों मुकाबलों में हार्ड कोर्ट पर हराया है।

--आईएएनएस

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