खेल

मैच रद्द होना बेहद निराशाजनक, हम खेलना चाहते थे: सोफी डिवाइन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 19, 2025, 02:55 AM

कोलंबो, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में होने वाले महत्वपूर्ण मैच के बारिश के कारण रद्द होने पर निराशा व्यक्त की। मैच के रद्द होने के बाद न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा।

श्रीलंका की राजधानी के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में लंबे समय तक बारिश के बाद मैच रद्द कर दिया गया। यह इस मैदान पर अब तक का चौथा और टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का दूसरा मैच था। इस सप्ताह की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका आखिरी मैच भी बारिश के कारण रद्द हो गया था। न्यूजीलैंड के पास इस विश्व कप के अंतिम चार में जगह बनाने की बहुत कम संभावना है।

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप पिछली रात दक्षिण अफ्रीका का मैच देख रहे होंगे, जहां वे पांच घंटे तक मैदान से बाहर रहे और फिर भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे।"

उन्होंने कहा, "यह बेहद निराशाजनक है। आप विश्व कप के लिए चार साल इंतजार करते हैं। बारिश की वजह से मैच का रद्द होना बेहद निराशाजनक है।" कोलंबो में बारिश की वजह से चौथा मैच रद्द करना पड़ा।

डिवाइन ने आयोजकों से आग्रह किया कि वे इस आयोजन स्थल पर होने वाले आगामी मैचों के लिए कार्यक्रम में बदलाव करने पर विचार करें ताकि इस तरह की रुकावटों से बचा जा सके।

डिवाइन ने कहा, "मुझे लगता है, उम्मीद है कि भविष्य के संस्करणों में, वे खेल दिन में जल्दी शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। हमने यहां स्पष्ट रूप से देखा है कि बारिश आमतौर पर दोपहर में होती है, इसलिए इन मैचों को सुबह 10 या 11 बजे खेलने और वास्तव में मैच कराने का एक अच्छा मौका है क्योंकि सभी टीमें क्रिकेट खेलना चाहती हैं। बारिश के कारण खेल में बाधा पड़ना मेरे लिए वाकई शर्म की बात है। यह काफी सपाट है। हम आज सचमुच खेलना चाहते थे। हम इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार थे, और हम बस मैदान पर क्रिकेट खेलना चाहते थे।"

न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की किसी भी संभावना को बरकरार रखने के लिए अपने आखिरी दो मैच किसी भी हाल में जीतने होंगे। आखिरी दो मैच भारत और इंग्लैंड के खिलाफ है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...