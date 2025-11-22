मैं खुद को अब विश्व चैंपियन बताती हूं: अंजुम चोपड़ा

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। भारतीय टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर करोड़ों फैंस को खुशी दी और इतिहास रचा। भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद पूर्व खिलाड़ी भी प्रेजेंटेशन के दौरान नजर आई थीं और विश्व कप की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया था। इन्हीं खिलाड़ियों में एक नाम पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा का भी है। चोपड़ा ने कहा है कि अब मैं खुद को विश्व चैंपियन बताती हूं।

मीडिया से बात करते हुए अंजुम चोपड़ा ने कहा, "वो बहुत विशेष लम्हा था। मेरे मोबाइल में वो पल कैद है जब भारतीय टीम विश्व कप जीती थी। जब भी मैं वह वीडियो देखती हूं और उन खिलाड़ियों को देखती हूं जो इस समय चर्चा में हैं, तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। हरमन का वो आखिरी कैच, सेमीफाइनल की जीत, विश्व कप की पहली जीत, सब कुछ याद आने लगता है।"

उन्होंने कहा, "भारतीय टीम ने विश्व कप में लगातार 3 मैच गंवा दिए थे, वह बेहद मुश्किल समय था। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया। उससे आत्मविश्वास बढ़ा। सभी कह रहे थे कि हम अब जीत जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक ट्रॉफी हाथ में नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।"

अंजुम ने कहा, "मैं विश्व कप जीतने वाली प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब मैं बड़े गर्व से खुद को विश्व चैंपियन बताती हूं।"

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने विश्व कप जीत का जश्न टीम की तीन पूर्व कप्तानों, झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा के साथ मनाया था। तीनों ही कप्तानों ने विश्व कप की ट्रॉफी को गर्व से उछालते हुए खुशी मनाई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शून्य से शिखर तक की यात्रा में झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा का बेहद अहम योगदान रहा है।

--आईएएनएस

पीएके