मैं फिट हूं, प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मेरे नियंत्रण में नहीं: उस्मान ख्वाजा

Dec 13, 2025, 01:41 PM

एडिलेड, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट की शुरुआत 17 दिसंबर से एडिलेड में हो रही है। ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंजरी की वजह से बाहर रहे अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने खुद को इस टेस्ट के लिए फिट घोषित किया है।

एडिलेड में मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा ने कहा कि एडिलेड टेस्ट के लिए मैं 100 प्रतिशत फिट हूं। प्लेइंग इलेवन में मुझे जगह दी जाती है या नहीं, यह उनके हाथ में नहीं है।

उस्मान ख्वाजा ने कहा, "मुझे एडिलेड में खेलने की उम्मीद है, लेकिन चयन मेरे हाथ में नहीं है। अनुभव के साथ मैं उन चीजों को लेकर सहज होता जा रहा हूं जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। बाकी सब मेरे नियम नियंत्रण में नहीं है। देखते हैं क्या होता है।"

ख्वाजा को इंजरी की वजह से ब्रिसबेन टेस्ट में मौका नहीं मिला था। एडिलेड टेस्ट में उनके चयन को लेकर सवाल है। अगर उन्हें तीसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में मौका मिल भी जाता है, तो संभवत: उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है। पर्थ और ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में ट्रेविस हेड ने बतौर ओपनर प्रभावित किया था। पर्थ में उन्होंने जोरदार शतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलायी थी।

ख्वाजा के साथ उनकी उम्र भी बाधा बन रही है। वह 39 साल के होने वाले हैं। उन्हें टीम के दिग्गजों स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस का समर्थन प्राप्त है, लेकिन टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौका देने के उद्देश्य से उन्हें बाहर कर सकती है।

ख्वाजा पर्थ टेस्ट का हिस्सा था। मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह महज 2 रन बना सके थे।

ख्वाजा 85 टेस्ट मैचों में 16 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से 6,055 रन बना चुके हैं और निश्चित तौर पर अपने करियर के आखिरी दौर में हैं।

--आईएएनएस

पीएके

