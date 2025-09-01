मैं एक बड़ा शतक देखना चाहता था, निसांका ने वो कर दिखाया : श्रीलंकाई कप्तान असलांका

हरारे, 1 सितंबर (आईएएनएस)। श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका की शतकीय पारी की सराहना की।

आईसीसी ने असलांका के हवाले से कहा, "मैं एक बड़ा शतक देखना चाहता था और पाथुम ने वह कर दिखाया। दोनों टीमों ने कड़ी टक्कर दी। मैंने टीम को बस बुनियादी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था।"

निसांका हाल के एकदिवसीय मैचों में रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने 136 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 122 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी लय फिर से हासिल की। ​​उनका 7वां एकदिवसीय शतक शुरुआती मैच में खेली गई 76 रनों की महत्वपूर्ण पारी के बाद आया। उनके इस प्रदर्शन ने इस श्रृंखला का उन्हें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बना दिया।

निसांका ने कहा, "मुझे एकदिवसीय मैचों में रन बनाए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं यहां कुछ रन बना पाया।"

पावरप्ले के दौरान बल्लेबाजी करना मुश्किल था और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था।

निसांका के आउट होने के बाद असलांका ने खुद 61 गेंदों पर 71 रनों की तेज पारी खेलकर पारी को संभाला और इस लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई।

कप्तान ने दबाव के क्षणों में संयम बनाए रखने के लिए श्रीलंका के युवा खिलाड़ियों को श्रेय दिया।

उन्होंने कहा, "युवा खिलाड़ी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने बल्लेबाजों से कम जोखिम उठाकर खेलने और जोरदार रन बनाने को कहा था। उन्होंने ऐसा ही किया।"

जिम्बाब्वे के लिए, सीन विलियम्स ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने कुछ अहम मौके गंवा दिए जो परिणाम बदल सकते थे।

उन्होंने कहा, "सीरीज का रुख अलग हो सकता था। यह 1-1 से बराबर हो सकती थी। आज हमने बीच के ओवरों में ज्यादा आक्रामक होने का एक मौका गंवा दिया। छोटे-छोटे मौके दिन के अंत में बड़ा अंतर पैदा करते हैं।"

2-0 की यह जीत श्रीलंका की 2019 में स्कॉटलैंड को हराने के बाद पहली विदेशी वनडे सीरीज जीत है, जिसने विदेशी धरती पर लंबे सूखे को खत्म किया।

अब दोनों टीमें 3 सितंबर से हरारे में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

