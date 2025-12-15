मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस रन नहीं बन रहे हैं: सूर्यकुमार यादव

धर्मशाला, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज की। सूर्यकुमार यादव का मानना है कि पिछले मुकाबले में मिली हार से टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला है। सूर्या का कहना है कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं।

भारत ने सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने पलटवार करते हुए अगले मुकाबले को 51 रन से जीता। हालांकि, टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे मैच को 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।

मुकाबला जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि यह खेल बहुत कुछ सिखाता है। आप सीरीज में कैसे वापसी करते हैं, यही मायने रखता है। पिछले मुकाबले से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बुनियादी सिद्धांत पर वापस जाना चाहते थे, वही चीजें करना चाहते थे जो हम कटक में कर रहे थे, और नतीजे हमारे पक्ष में रहे। गेंदबाज साथ बैठे, हमारी एक टीम मीटिंग भी हुई। हम प्रैक्टिस सेशन के लिए आए और वही चीजें करने की कोशिश की जो हमने कटक में की थीं। हमने बहुत ज्यादा अलग-अलग चीजें करने की कोशिश नहीं की।"

लंबे समय से सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी में फैंस को प्रभावित नहीं कर सके हैं। इस मुकाबले में वह सिर्फ 12 रन टीम के खाते में जोड़ सके। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। ऐसे में कुछ दिग्गज उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

सूर्या ने कहा, "मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे कंट्रोल में है। जब मौका आएगा, जब रन बनने होंगे, तो वे जरूर बनेंगे। हां, मैं रनों की तलाश में हूं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हम रविवार की रात इस जीत का लुत्फ उठाएंगे।"

--आईएएनएस

आरएसजी