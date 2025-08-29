खेल

लियोनेल मेसी ने दिया संकेत, अगले विश्व कप के बाद ले सकते हैं संन्यास

ब्यूनस आयर्स, 29 अगस्त (आईएएनएस)। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने का संकेत दिया है। मेसी अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप के बाद फुटबॉल को अलविदा कह सकते हैं।

38 साल के मेसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वेनेजुएला के खिलाफ मैच मेरे लिए बेहद खास है। यह मेरा आखिरी क्वालीफाइंग मैच है।"

अर्जेंटीना 4 सितंबर को ब्यूनस आयर्स के मोनुमेंटल स्टेडियम में वेनेजुएला की मेजबानी करेगा और फिर 9 सितंबर को इक्वाडोर के खिलाफ क्वालीफाइंग मैच पूरा करेगा।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मेसी ने कहा कि उनका परिवार वेनेजुएला के खिलाफ मैच देखने के लिए मौजूद रहेगा। उन्होंने माना कि यह घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का उनका आखिरी मौका हो सकता है।

इस बयान से ही विश्व कप के बाद उनके संन्यास के संकेत मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वेनेजुएला मैच के बाद कोई दोस्ताना मैच होगा या और मैच, लेकिन यह एक बहुत ही खास मैच है। इसलिए मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता-पिता और मेरे भाई-बहन मेरे साथ होंगे।"

एल्बिसेलेस्टे के कप्तान ने पहले ही संकेत दे दिया था कि 2026 में अर्जेंटीना का खिताब बचाना उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत होगा। बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्टार खिलाड़ी 2027 में अगले विश्व कप क्वालीफायर शुरू होने तक 40 साल के हो जाएंगे।

दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल की नियामक संस्था 'कॉनमेबोल' ने एक पोस्ट में गुरुवार को अर्जेंटीना की जर्सी पहने मेसी की एक तस्वीर शेयर की। कैप्शन में 'लास्ट डांस इज कमिंग' लिखा था।

आठ बैलन डी'ओर ट्रॉफी जीतने वाले मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में खेले गए फीफा विश्व कप के फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। यह अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप खिताब था। पूर्व में टीम 1978 और 1986 में खिताब जीत चुकी है।

अगला फुटबॉल विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में 11 जून 2026 से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी।

