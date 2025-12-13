लियोनल मेसी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का किया अनावरण

कोलकाता, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है। प्रतिमा स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी। इस दौरान प्रतिमा के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा। फैंस मेसी नाम के नारे लगा रहे थे।

लियोनल मेसी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मुलाकात की है।

इससे पहले लियोनल मेसी करीब 3 बजे सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। उस समय फैंस की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर जमा थी। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सड़क के दोनों तरफ फैंस मेसी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हयात रीजेंसी होटल में पहुंचाया गया। मेसी के लिए कमरा नंबर 730 आरक्षित है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा सातवां फ्लोर आरक्षित है।

मेसी का अगला कार्यक्रम साल्ट लेक स्टेडियम में है। उन्हें एक मैत्री मैच खेलना है।

इसके बाद वे बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम को सम्मानित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से भी लियोनल मेसी के मुलाकात का कार्यक्रम है।

कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हैदराबाद में भी वे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित एक प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। शाम में मेसी के सम्मान में संगीत समारोह का आयोजन किया गया है।

14 दिसंबर को मेसी मुंबई में होंगे और कई हाई-प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे। उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है। रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा। रात्रि में सुआरेज और डी पॉल की स्पैनिश म्यूजिक परफार्मेंस भी होगी।

लियोनल मेसी अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

सभी चार शहरों में मेसी के साथ मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम में फैंस के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। फैंस 10 लाख रुपये देकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और मेसी के साथ सेल्फी ले सकते हैं।

