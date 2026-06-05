लियोनल मेसी की ऊर्जा और सफलता की भूख उन्हें महान बनाती है: मैक्सी रोड्रिगेज

ब्यूनस आयर्स, 5 जून (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के पूर्व विंगर मैक्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि टीम के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी के महान खिलाड़ी बनने के पीछे उनके मन में सफलता की भूख और उसके लिए पक्का इरादा है। उन्होंने कहा कि 8 बार बैलन डी'ओर जीतने और अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को पिछला विश्व कप जिताने के बावजूद उनके मन में टीम को एक और विश्व कप जिताने की प्रतिबद्धता कम नहीं हुई है।

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फीफा से बात करते हुए रोड्रिगेज ने कहा, "मेसी को शोहरत की भूख और फिर से इतिहास रचने की चाहत से ऊर्जा मिलती है। वह आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की शान के लिए खेलते हैं। उनमें दिमाग में और कुछ नहीं, किसी का रिकॉर्ड तोड़ना भी नहीं। वह फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। वह एक बार फिर सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं क्योंकि वह भूख ही उनकी पहचान है।"

रोड्रिगेज ने कहा, "उस माइंडसेट और ड्राइव के बिना, वह वह सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जो उन्होंने किया है। इसीलिए हम अभी भी अर्जेंटीना की आइकॉनिक नंबर 10 शर्ट में उनके साथ एक और वर्ल्ड कप का मजा ले पा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं डिएगो और उनकी पीढ़ी को देखते हुए बड़ा हुआ हूं। वह मेरे आदर्श थे। फिर, अचानक, लियो भी वहां थे—दुनिया के दो सबसे महान फुटबॉलर, जो हर दिन हमारे साथ थे। ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म से कुछ निकला हो। कभी-कभी, ट्रेनिंग के बाद, हम फ्री-किक लेने के लिए पीछे रह जाते थे, और डिएगो भी शामिल हो जाता था। जब डिएगो और लियो बॉल मारते थे, तो हम हैरानी से देखते थे। यह पागलपन था।"

रोड्रिगेज ने कहा, "मेसी ने जो किया है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है उनकी विनम्रता। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे उनके साथ लंबे समय तक खेलने का मौका मिला।"

अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम के लिए रोड्रिगेज लंबे समय तक खेल चुके हैं। डिएगो माराडोना की कोचिंग में खेल चुके रोड्रिगेज अर्जेंटीना की तरफ से 2006, 2010 और 2014 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं।

अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप 'जे' में जॉर्डन, अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के साथ है। विश्व कप में एक बार फिर मेसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके