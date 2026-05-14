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लियाम डॉसन ने 'व्हाइट-बॉल क्रिकेट' को अलविदा कहा, जानिए क्या थी वजह?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 06:14 AM

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम डॉसन ने अपने शानदार फर्स्ट-क्लास करियर को अलविदा कह दिया है। हैम्पशायर और इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने बुधवार को रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ताकि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। 36 वर्षीय डॉसन हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए टी20 ब्लास्ट और वन-डे कप में खेलना जारी रखेंगे।

बुधवार को हैम्पशायर की तरफ से जारी एक बयान में डॉसन ने कहा, "मैंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह निर्णय मैंने हल्के में नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपने करियर को और लंबा करने के लिए यह सही समय है। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैंने हैम्पशायर के लिए 200 से ज्यादा मैच खेले हैं और इन वर्षों में कई खिलाड़ियों के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं हैम्पशायर के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलने और हमारी अब तक की सफलताओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। उन सभी फैंस और सदस्यों का, जो इन वर्षों में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मैदान पर आए, मैं उनके समर्थन के लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। हैम्पशायर हमेशा मेरा घर रहेगा। मैं बहुत जल्द यूटिलिटा बाउल में आप सभी के सामने खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

लियाम डॉसन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 218 मैच खेले हैं, जिसमें 34.48 की औसत के साथ 10,828 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 18 शतक और 56 अर्धशतक निकले। फर्स्ट क्लास करियर में लियाम 171 रन की पारी खेल चुके हैं, जो उन्होंने साल 2022 में कैंटरबरी में केंट के खिलाफ बनाए थे। इस सदी में हैम्पशायर के खिलाड़ियों में, सिर्फ रॉबिन स्मिथ, जिमी एडम्स और जेम्स विंस ने ही डॉसन से ज्यादा फर्स्ट-क्लास रन बनाए हैं।

बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्हें इंग्लैंड के लिए चार टेस्ट मैच खेलने का मौका भी मिला, जिसमें भारत के खिलाफ डेब्यू मैच में नाबाद 66 रनों की पारी भी शामिल है। डॉसन ने 2023 और 2024 के काउंटी चैंपियनशिप सीजन के दौरान 1,796 रन बनाए थे, जिसमें शतक जड़े। इसके अलावा, उन्होंने 103 विकेट भी लिए।

डॉसन ने एक दुर्लभ ऑलराउंड प्रदर्शन के जरिए हैम्पशायर के इतिहास में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। साल 2023 में मिडिलसेक्स के खिलाफ खेलते हुए, वह 1903 में सीबी लेवेलिन के बाद काउंटी के ऐसे पहले खिलाड़ी बने, जिन्होंने एक ही मैच में शतक लगाया और 10 विकेट भी लिए। ठीक एक साल बाद, उन्होंने लंकाशायर के खिलाफ भी इसी कारनामे को दोहराया।

डॉसन के संन्यास के साथ ही हैम्पशायर के रेड-बॉल क्रिकेट के इतिहास का एक अहम अध्याय भी समाप्त हो गया है, जिन्होंने साल 2014 में काउंटी को डिवीजन-1 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद के 10 वर्षों में क्लब को शीर्ष स्तर पर एक मजबूत टीम के तौर पर स्थापित करने में भी मदद की थी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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