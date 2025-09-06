लवप्रीत सिंह : कॉमनवेल्थ में देश में पदक दिलाने वाले प्रतिभावान वेटलिफ्टर

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में वेटलिफ्टिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पिछले कुछ सालों में भारत कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पुरुष वर्ग में लवप्रीत सिंह भारत के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिला चुके हैं।

देश के सबसे प्रतिभावान वेटलिफ्टरों में से एक लवप्रीत का जन्म 6 सितंबर 1997 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान वेटलिफ्टिंग में रहा और कठिन परिश्रम के दम पर उन्होंने इस विधा में देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया।

लवप्रीत सिंह ने 2017 में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। यह प्रतियोगिता काठमांडू में हुई थी। इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड जीतने के बाद अगले चार साल तक लवप्रीत अंतर्राष्ट्रीय चर्चा से दूर रहे। इसकी बड़ी वजह कोरोना की वजह से खेल प्रतियोगिताओं का बंद होना रहा। 2021 में लवप्रीत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 109 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया।

इसके बाद कुछ समय तक वह कुछ खास नहीं कर पाए और कोरोना की वजह से कई प्रतियोगिताएं भी रद्द हुईं। हालांकि, चार साल बाद 2021 में लवप्रीत ने फिर कमाल किया और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 109 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इसके बाद 2002 में बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

वेटलिफ्टिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर लवप्रीत ने नौसेना में नौकरी हासिल की है। वह नौसेना की तरफ से भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 110 किग्रा में लवप्रीत सिंह ने कांस्य जीता। यह प्रतियोगिता 24 से 30 अगस्त 2025 तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, गुजरात में हुई थी।

