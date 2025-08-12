खेल

लंदन स्पिरिट ने मो बोबाट को क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 12, 2025, 10:32 AM

लंदन, 11 अगस्त (आईएएनएस)। लॉर्ड्स आधारित हंड्रेड टीम सिलिकॉन वैली कंसोर्टियम 'टेक टाइंसस' को 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के बाद 'लंदन स्पिरिट' नाम बरकरार रखेगी। इंग्लैंड के पूर्व परफॉर्मेंस डायरेक्टर मो बोबट क्रिकेट निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

मो बोबट ने कहा, "लंदन स्पिरिट से ऐसे रोमांचक समय में जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। एमसीसी और हमारे नए साझेदार टेक टाइटंस के साथ मिलकर इस फ्रेंचाइजी का क्रिकेटिंग भविष्य गढ़ने का मौका बेहद रोमांचक है। मैं मैदान के अंदर और बाहर, कुछ खास करने के लिए उत्सुक हूं।"

एमसीसी अपने नए इक्विटी पार्टनर के साथ लंबे समय से बातचीत कर रही थी। वह 2026 सीजन से पहले टीम की नई ब्रांडिंग पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें क्लब के प्रतिष्ठित 'एग-एंड-बेकन' रंगों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, टीम ने 'लंदन स्पिरिट' नाम बरकरार रखने का फैसला किया है, ताकि राजधानी लंदन की ऊर्जा, विविधता और क्रिकेटिंग विरासत को दर्शाने वाली पहचान को बनाए रखा जा सके।

बोबट का आगमन किसी भी हंड्रेड फ्रैंचाइजी में पिछले महीने ईसीबी की ओर से आठ में से छह इक्विटी बिक्री समझौतों को मंजूरी दिए जाने के बाद पहला बड़ा कदम है। वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे और अक्टूबर से स्पिरिट से जुड़ेंगे।

लंदन स्पिरिट के चेयरमैन जूलियन मेथरेल ने कहा, "यह लंदन स्पिरिट के लिए बेहद खास दिन है। मो बोबट क्रिकेट डायरेक्टर की भूमिका में बेमिसाल विशेषज्ञता और दूरदर्शिता लेकर आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। इसके साथ ही 'लंदन स्पिरिट' नाम को बरकरार रखना हमारी उस पहचान में विश्वास को दर्शाता है, जो हमने बनाई है। यह पहचान राजधानी, हमारे फैंस और हमारे मूल्यों से जुड़ी हुई है। अब हम नई ऊर्जा और स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक नए युग की ओर देख रहे हैं।"

कोच जस्टिन लैंगर के नेतृत्व में लंदन स्पिरिट के खिलाड़ियों ने अपने 2025 के अभियान की शुरुआत एक करारी हार के साथ की। टीम अपने नए मालिकों के सामने सिर्फ 80 रन पर सिमट गई। हालांकि, उन्होंने जल्द ही वापसी करते हुए वेल्श फायर पर जीत हासिल की।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...