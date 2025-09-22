लिटन दास ने शाकिब अल हसन को पछाड़ बड़ी उपलब्धि अपने नाम की

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने एशिया कप सुपर-4 के अपने पहले मैच में दुबई में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया। टूर्नामेंट में बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे लिटन दास ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

लिटन दास श्रीलंका के खिलाफ मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। लिटन ने 16 गेंद पर 23 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान लिटन दास ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। लिटन अंतर्राष्ट्रीय टी20 में बांग्लादेश की तरह से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। लिटन ने पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा।

लिटन दास के 114 मैचों में 2,556 रन हो गए। इस दौरान उनके बल्ले से 15 अर्धशतक निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट 126.59 है। सर्वाधिक स्कोर 83 है। दूसरे नंबर शाकिब अल हसन हैं। हसन ने 129 मैच में 2,551 रन बनाए हैं। हसन ने 13 अर्धशतक लगाए हैं।

विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। 30 साल के इस खिलाड़ी ने 2015 में डेब्यू किया था। वह बांग्लादेश के लिए 50 टेस्ट, 95 वनडे और 114 टी20 खेल चुके हैं। टेस्ट में 4 शतक और 18 अर्धशतक लगाते हुए 2,929 रन और 5 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए 2,569 रन बना चुके हैं।

बतौर कप्तान भी वह टी20 फॉर्मेट में बांग्लादेश को सफलता दिलवा रहे हैं। दास ने अब तक 23 टी20 मैचों में बांग्लादेश की कप्तानी की है, जिसमें 13 मैचों में टीम विजयी रही है। उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को उसकी धरती पर 0-3 से हराया था। एशिया कप में भी टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा है। श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 का पहला मैच जीत टीम ने 2 अंक हासिल कर लिया है। टीम को भारत और पाकिस्तान के खिलाफ दो मैच खेलने हैं।

--आईएएनएस

पीएके/