Lucknow Super Giants Preparation : एलएसजी के वार्म-अप मैच में कप्तान पंत ने जमकर बहाया पसीना

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने तैयारियों के मद्देनजर गुरुवार को स्पोर्ट्स गैलेक्सी क्रिकेट एकेडमी में यूपी टी20 लीग की टीम काशी रुद्रस के खिलाफ एक हाई-स्कोरिंग प्रैक्टिस मैच खेला।

कप्तान ऋषभ पंत ने सुपर जायंट्स और विरोधी टीम 'केआर इलेवन' दोनों के लिए बल्लेबाज की भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए, सुपर जायंट्स ने पंत, अर्शिन कुलकर्णी और शाहबाज अहमद की आक्रामक पारियों की बदौलत एक बड़ा स्कोर खड़ा किया।

काशी रुद्रस के गेंदबाजी आक्रमण में एलएसजी के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, आवेश खान और मोहसिन खान शामिल थे। इस तिकड़ी ने अनुशासित स्विंग और तेज बाउंसर्स के मिश्रण से एलएसजी के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली।

वार्म-अप मैच के दूसरे हाफ में, काशी रुद्रस ने भी वैसी ही जोरदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पंत ने अपने एलएसजी टीम के साथी मुकुल चौधरी, शुभम और अभिषेक के साथ क्रीज पर बने रहते हुए, अक्सर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, जिससे स्थानीय दर्शक का जमकर मनोरंजन हुआ।

एलएसजी की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे पर, युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव और रिस्ट-स्पिनर दिग्विजय राठी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, और उन्हें शाहबाज और अर्जुन तेंदुलकर के किफायती स्पेल का भी साथ मिला।

इस मुकाबले को देखने के लिए स्थानीय एकेडमी से बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटर आए। मैच के बाद, एलएसजी के कई खिलाड़ियों ने प्रशंसकों से बातचीत की, ऑटोग्राफ दिए और फोटो सेशन में भी हिस्सा लिया। इससे पहले, फ्रेंचाइजी ने चेन्नई में 'कोचिंग बियॉन्ड' अकादमी के मैदान पर एक प्री-सीजन कैंप आयोजित किया था।

एलएसजी ने यह भी पुष्टि की कि घरेलू खिलाड़ियों का पूरा दल लखनऊ में इकट्ठा हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताहांत तक टीम पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

आईपीएल 2026 में एलएसजी 1 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यह टीम अपना पहला मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी।

--आईएएनएस