लेंस ने पीएसजी का मैच टालने का अनुरोध ठुकराया, चैंपियंस लीग शेड्यूल बना वजह

पेरिस, 24 मार्च (आईएएनएस)। फ्रेंच क्लब आरसी लेंस ने पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने आगामी लीग-1 मुकाबले को चैंपियंस लीग प्रतिबद्धताओं के चलते पुनर्निर्धारित करने की मांग की थी।

यह मैच 11 अप्रैल को लेंस के घरेलू मैदान पर खेला जाना है और इसी बीच पीएसजी को लिवरपूल एफसी के खिलाफ यूएफा चैंपियंस लीग क्वार्टरफाइनल मुकाबले भी खेलने हैं।

पीएसजी ने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए मैच टालने का अनुरोध किया था, लेकिन लेंस ने साफ कहा कि घरेलू लीग को किसी एक टीम की यूरोपीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार नहीं बदला जा सकता।

क्लब ने अपने बयान में कहा कि ऐसा करना खेल की निष्पक्षता के खिलाफ होगा और इससे लीग का संतुलन बिगड़ सकता है।

लेंस ने यह भी चिंता जताई कि अगर इस तरह बदलाव किए गए तो फ्रेंच लीग धीरे-धीरे यूरोपीय प्रतियोगिताओं के हिसाब से चलने वाली “द्वितीयक” प्रतियोगिता बनकर रह जाएगी।

अब इस मामले में अंतिम फैसला लीग 1 के आयोजकों को लेना है। पहले भी लीग ने कभी-कभी यूरोपीय प्रतियोगिताओं में खेलने वाली टीमों की मदद के लिए शेड्यूल में बदलाव किया है।

यह मुकाबला खिताबी दौड़ के लिहाज से भी काफी अहम है। लेंस फिलहाल पीएसजी से सिर्फ एक अंक पीछे है, हालांकि उसने एक मैच ज्यादा खेला है।

लेंस ने यह भी कहा कि अगर मैच को टाला गया तो उनके अपने शेड्यूल पर असर पड़ेगा। इससे टीम को 15 दिन तक कोई मैच नहीं मिलेगा, जिसके बाद कम समय में कई मुकाबले खेलने पड़ेंगे।

उधर, पीएसजी ने राउंड ऑफ-16 में चेल्सी एफसी को 8-2 के कुल स्कोर से हराकर चैंपियंस लीग क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई है। अब टीम 9 अप्रैल को पहले चरण में लिवरपूल का सामना करेगी और अपने दूसरे चैंपियंस लीग खिताब की ओर कदम बढ़ाएगी।

--आईएएनएस

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