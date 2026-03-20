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Lockie Ferguson IPL 2026 : पंजाब किंग्स को बड़ा झटका, शुरुआती मुकाबले मिस करेंगे लॉकी फर्ग्यूसन

पिता बनने के बाद फर्ग्यूसन ने लिया ब्रेक, IPL 2026 के दूसरे हाफ में जुड़ेंगे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 20, 2026, 06:29 AM
आईपीएल 2026: पंजाब किंग्स को बड़ा झटका, शुरुआती मुकाबले मिस करेंगे लॉकी फर्ग्यूसन

 

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। फर्ग्यूसन, जो हाल ही में पिता बने हैं, टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में पंजाब किंग्स और सर्दियों के दौरों के लिए न्यूजीलैंड टीम से जुड़ने से पहले अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देंगे।

'ईएसपीएन क्रिकइंफो' के अनुसार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले ऑकलैंड में फर्ग्यूसन ने कहा, "अभी-अभी मेरा एक छोटा बेटा हुआ है, इसलिए मैं घर पर जितना हो सके उतना समय बिताने और अपनी पत्नी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मुझे कुछ हफ्तों का ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद मैं आईपीएल के आखिरी दौर के लिए और फिर सर्दियों में बाहर खेलने के लिए जाऊंगा।"

लॉकी फर्ग्यूसन ने आगे कहा, "न्यूजीलैंड के लिए खेलना हमेशा ही खुशी की बात होती है। भारत में इस टीम के साथ बिताया गया समय मुझे एक बार फिर बहुत पसंद आया, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सीजन की शुरुआत में ही मुझे चोट लग गई। मैं सच में अपने देश में क्रिकेट खेलना चाहता था और अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का मौका मिलना मेरे लिए सचमुच गर्व की बात है। कभी-कभी सबसे मुश्किल काम यह चुनना होता है कि आराम कब किया जाए। इसी वजह से यह समय चुनना, जो मुझे काफी सही लगता है, यह देखते हुए कि जब मैं वर्ल्ड कप में था तब मेरी पत्नी बच्चे की देखभाल कर रही थी। हां, तो मैं सच में घर पर कुछ समय बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और उसके बाद फिर से क्रिकेट में वापसी करूंगा।"

लॉकी फर्ग्यूसन की गैरमौजदूगी में पंजाब किंग्स ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस को अपनी टीम के 11 खिलाड़ियों में शामिल कर सकती है। पंजाब किंग्स ने नीलामी में ड्वार्शियस को खरीदने के लिए 4.4 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 31 साल के ड्वार्शियस बिग बैश लीग के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 129 मैचों में 8.09 की इकॉनमी रेट से 164 विकेट लिए हैं। ड्वार्शियस के अलावा, पंजाब किंग्स के पास अर्शदीप सिंह, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, वैशाख विजयकुमार और मार्कस स्टोइनिस के रूप में तेज गेंदबाजी के अच्छा-खासा विकल्प मौजूद हैं।

--आईएएनएस

 

 

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