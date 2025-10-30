खेल

लखनऊ बनेगा अखाड़ा-ए-विश्व: रणभूमि 1.0 में भिड़ेंगे भारत और दुनिया के बाहुबली

Oct 30, 2025, 04:54 AM
लखनऊ, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। नवाबों का शहर लखनऊ अब ताकत, जोश और मनोरंजन के संगम का मैदान बनने जा रहा है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 24 जनवरी 2026 को पहली बार भारत में होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो 'रणभूमि 1.0 : क्लैश ऑफ बाहुबलीज', जहां भारत के योद्धा विदेशी दिग्गजों से सीधी टक्कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर होने वाला यह आयोजन न सिर्फ कुश्ती की परंपरा का उत्सव होगा, बल्कि खेल संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक भी बनेगा। लखनऊ में बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राज सिंह (संस्थापक, रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत/बीजर बॉन्जर वर्ल्ड) ने कहा कि यह केवल एक शो नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी खेल परंपरा कुश्ती को आधुनिक मंच पर पुनर्जीवित करने का अभियान है। अब समय है कि भारत अपने बाहुबली योद्धाओं के दम पर दुनिया को दिखाए कि असली ताकत क्या होती है।

उन्होंने कहा कि ‘द क्लैश ऑफ बाहुबलीज’ में दुनिया के दिग्गज फ्रीस्टाइल रेसलर्स हिस्सा लेंगे, जिनमें अब तक क्रिस मास्टर्स (अमेरिका), जो ई. लीजेंड (कनाडा), ग्रेट अलोफा (समोआ, अमेरिका), कार्लिटो (प्यूर्टो रिको), ज़ुबरी (दक्षिण अफ्रीका), काउबॉय जे. स्टॉर्म (अमेरिका), और टी.जे. ट्रेमर (दक्षिण अफ्रीका) शामिल होंगे। इनके अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार्स भी शामिल होंगे। भारत की ओर से टाइगर राप्ता और बारूद जैसे शीर्ष पहलवान देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मार्क बील (चेयरमैन, डब्ल्यूडब्ल्यूपी/डब्ल्यूएडब्ल्यू दक्षिण अफ्रीका) ने कहा, “मैं हमेशा भारत में रेसलिंग शो लाने का सपना देखता था। भारत की संस्कृति, जोश और ताकत पूरी दुनिया को प्रेरित करेगी। यह आयोजन भारत और वैश्विक रेसलिंग जगत के बीच सेतु बनेगा।”

बता दें कि राज सिंह और अनिता सिंह की टीम का उद्देश्य भारतीय कुश्ती की गौरवशाली परंपरा को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करना और देश के युवा पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय मंच देना है। इसके साथ ही लखनऊ में फ्रीस्टाइल प्रोफेशनल रेसलिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना भी है।

