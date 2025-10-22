खेल

लंका प्रीमियर लीग 2025 स्थगित, श्रीलंका क्रिकेट ने बताई वजह

Oct 22, 2025

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने ये फैसला अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित टी20 विश्व कप 2026 की वजह से लिया है। श्रीलंका अगले टी20 विश्व कप का सह-मेजबान है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बताया, "अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आगामी 20-टीमों के आयोजन के लिए सभी मेजबान स्थल किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए। एलपीएल को स्थगित किए जाने से बोर्ड को आयोजन स्थलों की व्यापक तैयारी को प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा। अब हमारा ध्यान स्टेडियम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने, प्रसारण क्षमताओं को श्रेष्ठ बनाने और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीडिया केंद्र की सुविधाओं को मजबूत करने पर होगा।"

बोर्ड के बयान से यह स्पष्ट है कि टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए ही एलपीएल 2025 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीलंका 2026 टी-20 विश्व कप आयोजन में केन्द्रीय भूमिका निभाने के साथ, यह सुनिश्चित करना चाहता है कि देश के आयोजन स्थल वैश्विक मानकों को पूरा करें और खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों दोनों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करें।

एलपीएल 2025 का आयोजन नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक होना था। विश्व कप के बाद संभवत: लीग का आयोजन हो सकता है।

श्रीलंका में फिलहाल तीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों का पुननिर्माण कार्य चल रहा है। आईसीसी महिला विश्व कप की वजह से कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम के आधुनिकीकरण का कार्य फिलहाल रोका गया है। विश्व कप की समाप्ति के साथ ही कार्य पुन: शुरू हो जाएगा। कोलंबो में महिला विश्व कप के 11 मैच होने हैं। बारिश की वजह से कोलंबो में अब तक हुए अधिकांश मैच प्रभावित हुए हैं।

