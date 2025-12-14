Lionel Messi Mumbai : 'जीओएटी टूर' के तीसरे पड़ाव के लिए मुंबई पहुंचे लियोनेल मेसी, तेंदुलकर के साथ आएंगे नजर

मुंबई: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी रविवार दोपहर भारत दौरे के तीसरे पड़ाव के लिए देश की आर्थिक राजधानी पहुंचे। वह शाम को वानखेड़े स्टेडियम जाने से पहले क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ब्रेबोर्न स्टेडियम में पहुंचेंगे।

मेसी रविवार शाम को विश्व के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक इवेंट में शामिल होंगे, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के भी शामिल होने की संभावना है। उम्मीद है कि वह शाम करीब 5 बजे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के एक प्रदर्शनी मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेंगे।

इसके बाद यह इवेंट एक प्राइवेट फैशन शो में बदल जाएगा, जहां मेसी अपने कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की यादगार चीजों की नीलामी करेंगे। वह महाराष्ट्र सरकार की एक पहल 'जीओएटी फुटबॉल क्लीनिक' में भी हिस्सा लेंगे, जहां बच्चों को फुटबॉल टिप्स देंगे।

कोलकाता में हुई अफरा-तफरी के बाद, मुंबई पुलिस ने शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उम्मीद है कि मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस एकत्रित हो सकते हैं।

मेसी का जीओएटी टूर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम से शुरू हुआ था, जहां हजारों फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन खराब मैनेजमेंट के चलते यह कार्यक्रम निराशा में बदल गया। जब फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख सके, तो उन्होंने स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की।

साल्ट लेक स्टेडियम में हुए जबरदस्त हंगामे के बाद इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी टिकटों की भारी कीमतों और फुटबॉल आइकन तक सीमित पहुंच को लेकर वेन्यू पर हुए हंगामे के बाद हुई है।

कोलकाता के बाद मेसी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने फैंस के साथ फोटो खिंचवाए। देर शाम मेसी उप्पल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी बॉक्स के अंदर बैठकर मैच देखा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।

