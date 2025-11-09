खेल

Lionel Messi Goals : इंटर मियामी ने नैशविले को 4-0 से रौंदा, मेसी-अलेंदे मैच के हीरो

मेसी के दो गोल से इंटर मियामी पहली बार एमएलएस ईस्टर्न सेमीफाइनल में पहुंची
Nov 09, 2025, 11:55 AM
फोर्ट लॉडरडेल: इंटर मियामी ने एमएलएस कप प्लेऑफ के पहले राउंड की बेस्ट-ऑफ-3 सीरीज के निर्णायक गेम 3 में नैशविले साउथ कैरोलिना पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज करते हुए क्लब के इतिहास में पहली बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

 

 

इस मुकाबले में मियामी के कप्तान लियोनेल मेसी और अटैकर तादेओ अलेंदे जीत के हीरो रहे, जिन्होंने दो-दो गोल दागे।

 

मेसी ने 10वें मिनट मैच का खाता खोला। उन्होंने इंटर मियामी को शुरुआती बढ़त दिलाई। यह 2025 एमएलएस सीजन का उनका 34वां गोल रहा। इसके बाद 39वें मिनट में एक और गोल करते हुए उन्होंने ब्रेक से पहले इंटर मियामी की बढ़त को दोगुना कर दिया।

 

इंटर मियामी दूसरे हाफ में भी नैशविले पर हावी नजर आई। तादेओ अलेंदे ने मुकाबले के 73वें मिनट अपना पहला गोल दागते हुए टीम को 3-0 से आगे कर दिया।

 

अल्बा ने बॉक्स के बाईं ओर मेसी के साथ मिलकर अंतिम रेखा तक पहुंचने से पहले अलेंदे को एक जमीनी पास दिया, जिसे उन्होंने गोल में तब्दील किया।

 

इसी के साथ अलेंदे के 2025 एमएलएस सीजन में 13 गोल हो गए, जबकि यह अल्बा का 16वां असिस्ट था।

 

इसके बाद अलेंदे ने 76वें मिनट में मेसी की सटीक थ्रू बॉल के बाद गोलकीपर के ऊपर से एक शानदार चिप फिनिश के साथ अपना दूसरा गोल दागते हुए इंटर मियामी के लिए जीत सुनिश्चित कर दी।

 

यह असिस्ट अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी मेसी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह उनके करियर का 400वां असिस्ट था।

 

4-0 के स्कोर पर अंतिम सीटी बजने के साथ इंटर मियामी क्लब के इतिहास में पहली बार एमएलएस कप प्लेऑफ के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में पहुंचा।

 

एक अन्य मुकाबले में सिनसिनाटी ने कोलंबस पर 2-1 से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में जेसन रसेल ने 63वें मिनट गोल दागा और मैच का खाता खोलते हुए कोलंबस को बढ़त दिलाई।

 

इसके बाद ब्रेनर ने 67वें मिनट गोल करते हुए सिनसिनाटी को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। मुकाबले के 86वें मिनट एक बार फिर गोल करते हुए ब्रेनर ने सिनसिनाटी को 2-1 से आगे कर दिया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

