Lionel Messi Inter Miami : एमएलएस इतिहास में 40 गोल और असिस्ट करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने लियोनल मेस्सी

मेस्सी ने इंटर मियामी को 4-1 जीत में दिलाई बड़ी बढ़त
Oct 05, 2025, 03:25 PM
नई दिल्ली: इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रिवोल्यूशन पर 4-1 से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में भले ही मियामी के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेस्सी कोई गोल नहीं दाग सके, लेकिन वह मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) में इस सीजन 40 गोल और असिस्ट करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए।

इस सीजन लियोनेल मेस्सी ने 41 गोल में असिस्ट किया है। इससे पहले, कार्लोस वेला ने 2019 में लॉस एंजिल्स एफसी के साथ 49 गोल में असिस्ट किया था।

 

लियोनल मेस्सी ने 32वें मिनट में तादेओ अलेंदे को गोल में असिस्ट किया, जिससे स्कोरिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद हाफ-टाइम से पहले (45+3) उन्होंने बॉक्स के अंदर एफसी बार्सिलोना के अपने पूर्व साथी जोर्डी अल्बा के साथ मिलकर एक बेहतरीन ड्रिबलिंग की। इस शानदार संयोजन ने मियामी की बढ़त को दोगुना कर दिया।

 

डोर टर्गेमैन मेहमान टीम के लिए गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 59वें मिनट में न्यू इंग्लैंड का खाता खोला।

 

इसके एक मिनट बाद ही मेस्सी के असिस्ट की मदद से अलेंदे ने मुकाबले में अपना दूसरा गोल दागा। मैच के 63वें मिनट कुछ ही देर बाद अल्बा ने भी दो गोल दागकर मियामी को 4-1 से बढ़त दिलाई।

 

मेस्सी के शानदार प्रदर्शन पर हेड कोच जेवियर मासचेरानो ने खुशी जताते हुए कहा, "उन्होंने हमें खाता खोलने और फिर जीत दर्ज करने का मौका दिया। वह अक्सर अपनी क्षमता और सबसे बढ़कर, अधिक गोल करने की महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति दिखाते रहे हैं।"

 

मेस्सी के पास अपने गोल योगदान को बढ़ाने और वेला के रिकॉर्ड को चुनौती देने के लिए दो और मैच शेष हैं, जिसकी शुरुआत शनिवार को अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ होने वाले नियमित सीजन के घरेलू मुकाबले से होगी।

 

टीम के प्रदर्शन की बात करें तो, मेस्सी और मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में 59 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। टॉप-4 में रहने पर उन्हें 2025 एमएलएस कप प्लेऑफ के पहले दौर (बेस्ट-ऑफ-3 सीरीज) में घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा।

 

 

 

