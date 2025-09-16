लगातार दूसरी बार वैशाली ने जीता फिडे ग्रैंड स्विस खिताब, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक उपलब्धि को सराहा

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू को लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई दी है। उन्होंने इसे 'उत्कृष्ट उपलब्धि' बताया है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उत्कृष्ट उपलब्धि। वैशाली रमेशबाबू को बधाई। उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

वैशाली रमेशबाबू ने सोमवार को पूर्व महिला विश्व चैंपियन टैन झोंग्यी को अंतिम दौर में ड्रॉ पर रोककर टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए जीत सुनिश्चित की।

वैशाली और कैटरिना लैग्नो दोनों ने 8 अंक हासिल किए थे, लेकिन वैशाली को टाईब्रेक स्कोर में बढ़त मिली थी, जिसके चलते उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। यह उनकी दूसरी ग्रैंड स्विस जीत है।

इसी के साथ ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

वैशाली रमेशबाबू को इस जीत पर वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने भी बधाई दी है। आनंद ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "वैशाली रमेशबाबू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। उनकी दृढ़ता और कड़ी मेहनत वास्तव में प्रशंसनीय है। फिडे ग्रैंड स्विस को दो बार जीतना एक ऐसी उपलब्धि है, जो कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं।"

इस जीत के साथ वैशाली रमेशबाबू ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली, जो विश्व चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का आयोजन साल 2026 में होगा।

भारत अब महिला वर्ग में तीन प्रतिभागियों को उतारेगा। इनमें वैशाली, कोनेरू हम्पी और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख शामिल हैं।

इस प्रतियोगिता में शामिल अन्य भारतीयों में से कोई भी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह नहीं बना सका। वहीं, नीदरलैंड के अनीश गिरी ओपन वर्ग में विजेता रहे, जिन्होंने अमेरिका के हैंस मोके नीमन को शिकस्त दी।

--आईएएनएस

आरएसजी