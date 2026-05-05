लगातार चौथे साल जहान हेमराजानी ने जीता ओ’पेन स्किफ अंडर-17 नेशनल टाइटल

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। जहान हेमराजानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथी बार ओ’पेन स्किफ अंडर-17 नेशनल टाइटल अपने नाम किया। जहान ने आठ रेसों में दबदबा बनाए रखा, जहां मौसम हल्की हवा से लेकर मध्यम ब्रीज और छोटे-बड़े वेव्स जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों वाला रहा।

जहान ने आठ में से सात रेस सीधे तौर पर जीतीं। पांचवें स्थान की पेनाल्टी को डिस्कार्ड करने के बाद उनका नेट स्कोर सिर्फ 7.0 अंक रहा, जो पूरे फ्लीट में सबसे बेहतरीन और सबसे साफ-सुथरी सीरीज स्कोरलाइन रही।

एक बहुत ही कड़े मुकाबले वाली रेस में, जिसमें फिनिश लाइन पर फैसला 'फोटो-फिनिश' जैसा था, जहान पीछे से आकर सबसे पहले फिनिश लाइन पार करने में कामयाब रहे, लेकिन लाइन पर मौजूद कमेटी बोट के निशान से टकराने की वजह से उन्हें पेनाल्टी मिली और उन्हें पांचवीं रैंक दी गई, लेकिन 'डिस्कार्ड रूल' (खराब स्कोर हटाने का नियम) की वजह से इसका असर नहीं पड़ा। जिस रेस में उन्होंने आगे निकलने के लिए इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी और फिनिशिंग निशान से टकराने की वजह से नतीजा गंवा दिया, वह उनकी उस जबरदस्त प्रतिस्पर्धी भावना को दिखाती है।

जहान हेमराजानी का यह प्रदर्शन पिछले एक साल से चल रहे सुनियोजित प्रशिक्षण का नतीजा है, जो 24सेवन सेलिंग के तहत कोच अमीश, रिगो और उमेश की देखरेख में हुआ। इस दौरान जहान ने अपने तकनीकी खेल को लगातार निखारा है, खासकर हल्की हवा और लहरों के बीच अपविंड बोट स्पीड बेहतर करने पर काम किया। साथ ही उन्होंने अपनी रणनीतिक समझ को भी मजबूत किया। रेस के दौरान सही लेलाइन चुनना और सबसे मजबूत पोजीशन को पहचानकर उस पर टिके रहना अब उनकी खास पहचान बन गया है।

लगातार चार राष्ट्रीय खिताबों को खास बनाने वाली बात सिर्फ नतीजे नहीं, बल्कि उसके पीछे की निरंतरता और सोच है। ‘लर्निंग टू विन’ चरण में जहान हेमराजानी उन प्रतिस्पर्धी आदतों को विकसित कर रहे हैं, जो बेहतरीन खिलाड़ियों को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों से अलग बनाती हैं।

वार्नेमुंडे में होने वाले 'यूरो 3' और इटली के कैलासेटा में होने वाली 'वर्ल्ड चैंपियनशिप' को देखते हुए, यह नेशनल टाइटल इस बात की पुष्टि करता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी नींव मजबूत और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है।

--आईएएनएस

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