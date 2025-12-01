लाबुशेन ने उस्मान ख्वाजा को बताया 'हाई-क्वालिटी' प्लेयर, सेलेक्शन पर बात करने से इनकार

ब्रिस्बेन, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिसंबर से गाबा में एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। इस मुकाबले से पहले मार्नस लाबुशेन ने उस्मान ख्वाजा को हाई-क्वालिटी प्लेयर बताया, लेकिन इस पर राय देने से परहेज किया कि इस खिलाड़ी को 'पिंक-बॉल' टेस्ट मैच के लिए टीम में रखा जाना चाहिए या नहीं।

39 वर्षीय उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया की एशेज टीम के लिए अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। ख्वाजा ने चार साल पहले टेस्ट में फिर से अपनी जगह बनाई थी। ख्वाजा ने इस फॉर्मेट में साथी खिलाड़ियों की तुलना में शानदार प्रदर्शन किया है। वह गाबा में पिछले तीनों पिंक-बॉल टेस्ट मैच में खेलने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

सोमवार को मार्नस लाबुशेन ने पत्रकारों से कहा, "उस्मान एक हाई-क्वालिटी प्लेयर हैं। आप उनका रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए कितना कुछ किया है। खासकर जब से वह वापस आए हैं, वह बहुत निरंतर रहे हैं। वह बतौर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "इस बारे में काफी चर्चा हुई है कि उनके कितने ओपनिंग पार्टनर रहे हैं, लेकिन मैं कोई चयनकर्ता नहीं हूं। जो कुछ भी होता है, वह सब मुझसे ऊपर के लोगों पर निर्भर करता है। वे इस पर सोचते हैं कि हमारे लिए गेम और यह सीरीज जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यह बस मैच-दर-मैच है। आप यह पता लगाते हैं कि आपकी बेस्ट टीम कौन-सी है। यह गेम के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे काम करती है?"

जब लाबुशेन से उस्मान ख्वाजा के फेयरवेल मैच की संभावना के बारे में पूछा गया, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कहा, "वह एक कमाल के खिलाड़ी हैं। उनका 85 टेस्ट मुकाबलों में 45 (43.56) का एवरेज है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें सलाह की जरूरत है। वह 38 साल के हैं। वह लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं। उनके नाम 43 फर्स्ट-क्लास शतक हैं। उन्होंने कुछ मुश्किल मुकाबलों में हालात को संभाला है। वह कमाल के हैं।"

जनवरी 2011 में टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इस फॉर्मेट में 43.56 की औसत के साथ 6,055 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 16 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी