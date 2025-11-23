खेल

Lakshya Sen : लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, एकतरफा फाइनल मुकाबले में युशी तनाका को हराया

लक्ष्य सेन ने तनाका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीता
Nov 23, 2025, 03:44 PM
लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, एकतरफा फाइनल मुकाबले में युशी तनाका को हराया

नई दिल्ली: लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जीतकर खिताबी सूखे को समाप्त कर दिया है। रविवार को सेन ने जापान के युशी तनाका को 21-15, 21-11 से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की। यह उनका तीसरा सुपर 500 टाइटल है।

यह हफ्ता बेहद रोमांचक रहा, जिसमें लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी और ताइवान के चाउ टिएन चेन को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी।

सेन ने सेमीफाइनल में चाउ टिएन चेन को 17-21, 24-22, 21-16 से शिकस्त देकर फाइनल मैच में स्थान सुनिश्चित किया। इससे पहले उन्होंने आयुष शेट्टी के विरुद्ध 23-21, 21-11 से जीत दर्ज की थी। आयुष शेट्टी को मात देने के बाद सेन इस टूर्नामेंट में भारत की इकलौती उम्मीद थे। सेन के लिए पिछले 2 मुकाबले जितने मुश्किल थे, उतना ही आसान फाइनल रहा।

पहले गेम में लक्ष्य सेन शुरुआत से ही हावी नजर आए। सेन ने 8-4 से बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद तनाका के लिए वापसी मुश्किल हो गई। भारतीय शटलर ने फुर्ती का परिचय देकर इस सेट को 21-15 से अपने नाम करते हुए खिताब की ओर अपने कदम बढ़ा दिए।

सेन दूसरे गेम में भी हावी नजर आए। उन्होंने अपने बेहतरीन शॉट्स के साथ बढ़त बनाए रखी। इस दौरान कई बार अपनी सर्विस गंवाई, लेकिन आखिरकार शानदार वापसी करते हुए इसे 21-11 से अपने नाम किया।

जीत सुनिश्चित करने के बाद लक्ष्य सेन ने अपनी तर्जनी उंगली कानों में डालकर और आंखें बंद करके चुप रहने का इशारा किया।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्य सेन ने इस मुकाबले को 38 मिनट में अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में सेन चौथे स्थान पर रहे। वह भले ही ओलंपिक पदक नहीं जीत सके, लेकिन शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी जमकर सराहना हुई थी।

ओलंपिक के बाद से लक्ष्य सेन खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है।

--आईएएनएस

 

