Lakshya Sen Vs Shi Yu Qi : पहले दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त शी यू की को चुनौती देंगे लक्ष्य सेन

कुआलालंपुर: भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले ही दौर में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनका मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी खिलाड़ी शी यू ची से होगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के ड्रॉ बुधवार को घोषित किए गए हैं, जो 25 से 31 अगस्त के बीच पेरिस में आयोजित किए जाएंगे।

शी यू ची ने इस सीजन तीन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 1000 खिताब अपने नाम किए। इसी के साथ लक्ष्य सेन अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीतने के प्रबल दावेदार बन गए। वहीं, 2021 के ब्रॉन्ज मेडल विजेता और पेरिस 2024 ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाले लक्ष्य सेन भी शीर्ष वरीय खिलाड़ी के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं।

दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक कुल चार मुकाबले हुए, जिनमें शी यू ची ने तीन जीते। हालांकि, उनका आखिरी मुकाबला जून 2025 में इंडोनेशिया ओपन में खेला गया था, जो काफी रोमांचक रहा और तीन गेम तक चला। इससे यह साफ है कि लक्ष्य सेन के पास शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को चौंकाने की पूरी काबिलियत है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप-2023 के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणय अपना अभियान फिनलैंड के विश्व नंबर 49 जोआकिम ओल्डॉर्फ के खिलाफ शुरू करेंगे। दूसरे दौर में उनका मुकाबला डेनमार्क के दूसरे वरीय एंडर्स एंटोनसेन से हो सकता है।

महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय, पूर्व चैंपियन और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत बुल्गारिया की विश्व नंबर 66 और दो बार की यूरोपीय जूनियर चैंपियन कलोयाना नलबंतोवा के खिलाफ करेंगी। दूसरे दौर में उनका सामना मलेशिया की लेटशाना करूपाथेवन से हो सकता है। हालांकि, क्वार्टर फाइनल में भारतीय स्टार को चीन की दूसरे वरीय वांग झीयी से कड़ी चुनौती मिल सकती है।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी हैं, जिन्हें नौवीं वरीयता मिली है। इस जोड़ी को पहले दौर में बाई मिला है। दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी का सामना या तो हमवतन हरिहरन अंसकारुनन-रूबेन कुमार से होगा, या फिर चीनी ताइपे के लियू कुआंग हेंग और यांग पो-हान से होगा। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी आरोन चिया और सोह वुई यिक से हो सकता है।

चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी साल 2022 में टोक्यो में पुरुष डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बने थे।

महिला डबल्स ड्रॉ में ऋतपर्णा पांडा और स्वेतापर्णा पांडा का सामना पहले दौर में बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफानी स्टोएवा से होगा, जबकि प्रिया कोंजेंगबाम और श्रुति मिश्रा फ्रांस की मार्गो लैम्बर्ट और कैमी पॉगनांते से भिड़ेंगी।

मिक्स्ड डबल्स में विश्व नंबर 17 ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो को पहले दौर में बाई मिला है। अन्य भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी, रोहन कपूर और रुत्विका गड्डे, मकाऊ के एनग वेंग ची और लियोंग इओक चोंग से भिड़ेगी।

भारत ने अब तक बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीते हैं। साल 2011 से अब तक हर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कम से कम एक पदक जीता है।