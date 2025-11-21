खेल

Lakshya Sen Win : हमवतन आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन

लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में, भारत की अकेली उम्मीद
Nov 22, 2025, 04:27 AM
ऑस्ट्रेलियन ओपन : हमवतन आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन

नई दिल्ली: भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य सेन ने शुक्रवार को हमवतन आयुष शेट्टी के खिलाफ सीधे गेम में 23-21, 21-11 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में सातवें सीड वाले लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के दूसरे सीड चाउ टिएन चेन से होगा।

 

 

गुरुवार को मेंस सिंगल्स में प्रणय और किदांबी श्रीकांत के जल्दी बाहर होने के बाद सेन अब भारत की इकलौती उम्मीद हैं।

 

सिडनी ओलंपिक पार्क में 53 मिनट तक चले इस मुकाबले में लक्ष्य सेन को शुरुआती गेम में आयुष शेट्टी से कड़ी टक्कर मिली। सेन 6-9 से पीछे चल रहे रहे थे, लेकिन उन्होंने 9-10 से चार प्वाइंट्स बनाकर 13-10 की बढ़त हासिल कर ली। शेट्टी उतार-चढ़ाव भरे शुरुआती गेम में वापसी करते रहे, उन्होंने 21-21 से बराबरी की और 23-21 से गेम अपने नाम कर लिया।

 

दूसरा गेम लक्ष्य सेन के लिए बेहद आसान रहा। सेन ने 6-1 से बढ़त बना ली थी। शेट्टी मुकाबले में पिछड़ते नजर आए और सेन ने बढ़त को 15-7 तक पहुंचा दिया।

 

लक्ष्य सेन ने राउंड ऑफ 16 में ची यू जेन को 21-17, 13-21, 21-13 से मात दी थी। इससे पहले उन्होंने सु ली-यैंग को 21-17, 21-13 से मात दी थी।

 

24 वर्षीय लक्ष्य सेन इस साल की शुरुआत में हांगकांग ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन अभी भी सीजन के अपने पहले टाइटल की तलाश में हैं।

 

आयुष शेट्टी राउंड ऑफ 16 में कोडाई नाराओका को 21-17, 21-16 से शिक्सत देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे।

 

पुरुषों के डबल्स में, टॉप सीड सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, जो चीनी ताइपे के सु चिंग हेंग और वू गुआन शुन पर आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन पांचवीं सीड इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मुहम्मद शोहिबुल फिकरी से 19-21, 15-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

 

--आईएएनएस

 

 

 

