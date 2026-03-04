Lakshya Sen Victory : लक्ष्य सेन ने किया बड़ा उलटफेर, मौजूदा चैंपियन शी युकी को हराया

बर्मिंघम: ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के पहले दिन भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ा उलटफेर किया। बर्मिंघम में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले ही दौर में लक्ष्य ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी को हराकर बाहर कर दिया।

24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने यह मुकाबला 1 घंटे 18 मिनट में 23-21, 19-21, 21-17 से जीता। पहले गेम में लक्ष्य ने आक्रामक खेल दिखाया और 17-10 की बढ़त बना ली थी। हालांकि शी युकी ने वापसी करते हुए स्कोर 18-17 कर दिया, लेकिन लक्ष्य ने धैर्य बनाए रखा और पहला गेम अपने नाम किया।

दूसरे गेम में चीनी खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की। लक्ष्य 13-19 से पीछे चल रहे थे और उन्होंने वापसी की जमकर कोशिश भी की, लेकिन वह यह गेम 19-21 से गंवा बैठे।

निर्णायक तीसरे गेम में लक्ष्य ने नेट पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और तेज रैलियों में बढ़त बनाई। उन्होंने 16-11 की बढ़त हासिल की और चार मैच प्वाइंट अर्जित किए। शी युकी ने एक मैच प्वाइंट बचाया, लेकिन अंत में उनका शॉट बाहर चला गया और लक्ष्य ने मुकाबला जीत लिया।

मिक्स्ड डबल्स में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मलेशिया की जोड़ी पेंग रॉन और चेंग सु यिन को 21-17, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।

वहीं महिला एकल में मालविका बंसोड़ को तीसरी वरीयता प्राप्त चीन की खिलाड़ी चेन यू फी के खिलाफ 21-11, 21-6 से हार का सामना करना पड़ा। सिंधु की गैरमौजूदगी में मालविका से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि, वह अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहीं।

भारतीय स्टार पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकीं। वह मिडिल ईस्ट संकट के कारण दुबई में फंस गई थीं, जिससे वह बर्मिंघम नहीं पहुंच पाईं। पहले दिन का सबसे बड़ा आकर्षण लक्ष्य सेन की ऐतिहासिक जीत रही, जिन्होंने अपने खेल से हर किसी का दिल जीत लिया।

