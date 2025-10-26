ला लीगा: विलारियल ने तीसरा स्थान पक्का किया, रोमांचक मुकाबले में गिरोना की जीत

मैड्रिड, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। विलारियल ने स्पेन में वेलेंसिया के खिलाफ ईस्ट कोस्ट डर्बी 2-0 से जीत दर्ज की। इसी के साथ विलारियल ने ला लीगा में तीसरे स्थान पर स्थिति मजबूत करते हुए अपने करीबी पड़ोसी को संकट में डाल दिया है।

जेरार्ड मोरेनो ने हाफटाइम के पहले 45वें मिनट में पेनाल्टी स्पॉट से विलारियल को बढ़त दिलाई।

मुकाबले के 57वें मिनट में सांती कोमेसान्या ने आसान फिनिश के साथ विलारियल की बढ़त दोगुनी कर दी, जिससे टीम ने लगभग जीत सुनिश्चित कर ली। वहीं, प्रतिद्वंद्वी टीम के फॉरवर्ड अरनाउट डैंजुमा को चोट लगी, जिससे अगले सप्ताह रियल मैड्रिड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले उन्हें झटका लगा।

एक अन्य मैच में गेटाफे ने एथलेटिक क्लब बिलबाओ को सैन मैम्स स्टेडियम में 1-0 से शिकस्त दी। इस मुकाबले में बोर्जा मेयोरल ने नजदीकी गोल दागा। गेटाफे ने 75वें मिनट में गोल करते हुए मैच का खाता खोला। यह इस मुकाबले का एकमात्र गोल रहा।

वहीं, एस्पेनयोल ने घरेलू मैदान पर एल्चे को 1-0 से हराया। मुकाबले के 47वें मिनट कार्लोस रोमेरो ने मैच का एकमात्र गोल दागा। इस तरह मेहमान टीम को इस सीजन की दूसरी हार का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम ने मैच के आखिरी क्षणों में कई मौके बनाए।

गिरोना और ओविएडो के बीच रोमांचक मुकाबला 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों ही टीमें ला लीगा के निचले दो स्थानों में हैं।

फेडेरिको विनास के पेनाल्टी और अनुभवी स्ट्राइकर सॉलोमन रोंडन के गोल की बदौलत ओविएडो मुकाबले में 2-0 से आगे थी, लेकिन क्रिस्टियन स्टुआनी ने अपने दो स्पॉट-किक में से पहला गोल करके गिरोना को मैच में वापस ला दिया।

इसके बाद अजेदीन ओनाही ने एक शानदार गोल दागकर मैच को बराबरी पर ला दिया। फिर 90वें मिनट में स्टुआनी के लिए पेनाल्टी जीतकर अपनी टीम को 90वें मिनट में बढ़त दिला दी। ऐसा लग रहा था कि गिरोना तीनों अंक हासिल कर लेगा, लेकिन डेविड कार्मो ने 97वें मिनट में गोल कर दिया।

--आईएएनएस

आरएसजी