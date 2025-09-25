ला लीगा : रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के बीच अक्टूबर में मुकाबला

मैड्रिड, 24 सितंबर (आईएएनएस)। स्पेन के ला लीगा ने बुधवार को चिर प्रतिद्वंद्वी रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के बीच इस सीजन के पहले एल क्लासिको की तारीख की घोषणा की। यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला 26 अक्टूबर को सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में मध्य यूरोपीय समयानुसार 16:15 बजे (14:15 जीएमटी) खेला जाएगा।

रियल मैड्रिड के कोच जाबी अलोंसो के लिए यह पहला क्लासिको मैच होगा, जो पिछले सीजन में बार्सिलोना के खिलाफ कार्लो एंसेलोटी के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।

2024-25 सीजन में, बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को चार बार हराया। बर्नब्यू में 4-0 से और ला लीगा में मोंटजुइक में 4-3 से जीत हासिल की, साथ ही सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप फाइनल में 5-2 से जीत हासिल की, और सेविले में कोपा डेल रे फाइनल में 3-2 से जीत हासिल की, जिसमें जूल्स कुंडे ने 116वें मिनट में विजयी गोल किया।

रियल मैड्रिड वर्तमान में छह मैचों में से छह जीत के साथ ला लीगा में शीर्ष पर है, जबकि बार्सिलोना पांच अंक पीछे है। हांसी फ्लिक की टीम का गुरुवार रात ओविएडो में एक मिडवीक मैच होना बाकी है।

इस बीच, बार्सिलोना इस मैच में स्पेन के अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर गावी के बिना उतरेगा, जिनके दाहिने घुटने का एक और ऑपरेशन होना है, जिसके कारण वह चार से पांच महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे।

पहले की रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार को उनके दाहिने घुटने का एक ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद गावी फरवरी या मार्च तक मैदान से बाहर रहेंगे।

बार्सिलोना की वेबसाइट ने मंगलवार शाम को बताया, " गावी की मध्य मेनिस्कस की चोट को ठीक करने के लिए आर्थोस्कोपी की गई है, जिसमें मेनिस्कस को सुरक्षित रखने के लिए टांके लगाए गए हैं। उन्हें ठीक होने में लगभग 4-5 महीने लगने का अनुमान है।"

गावी को यह चोट पिछले अंतरराष्ट्रीय ब्रेक से पहले प्रशिक्षण के दौरान लगी थी। यह चोट उसी घुटने में है, जिसमें गावी को नवंबर 2023 में स्पेन के लिए खेलते समय क्रूसिएट लिगामेंट में चोट लगी थी, जिसके कारण वह एक साल तक खेल से बाहर रहे थे।

