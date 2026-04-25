ला लीगा: रियल मैड्रिड ने रियल बेटिस के खिलाफ ड्रॉ खेला, खिताब जीतने की उम्मीदों को झटका

मैड्रिड, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। रियल मैड्रिड का इस सीजन ला लीगा खिताब जीतने का सपना लगभग टूटता नजर आ रहा है। रियल बेटिस के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ ने टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। अगर मैड्रिड यह मुकाबला जीत जाती, तो एफसी बार्सिलोना पर दबाव बन सकता था। अब बार्सिलोना के पास बढ़त और मजबूत करने का मौका है।

मैच की शुरुआत में मैड्रिड ने शानदार खेल दिखाया। किलियन म्बाप्पे की मौजूदगी ने टीम के अटैक को धार दी और 17वें मिनट में विनीसियस जूनियर ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। यह गोल फेडेरिको वाल्वरडे के शॉट के बाद आया, जिसे बेटिस के गोलकीपर अल्वारो वैलेस सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाए।

बेटिस ने जल्द ही खुद को संभाला और जवाबी हमले शुरू कर दिए। एंड्री लुनिन ने कई शानदार बचाव किए, जिससे मैड्रिड की बढ़त बरकरार रही। उन्होंने एंटोनी और सेड्रिक बाकाम्बू के खतरनाक प्रयासों को नाकाम किया।

दूसरे हाफ में मैच और रोमांचक हो गया। म्बाप्पे का एक गोल ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया, जबकि बेटिस लगातार काउंटर अटैक के जरिए खतरा बनाता रहा। लुनिन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुचो हर्नांडेज के प्रयास को रोका।

मैच के अंतिम चरण में दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया। 78वें मिनट में वाल्वरडे के शॉट पर वैलेस ने बेहतरीन बचाव कर अपनी गलती सुधार ली। इस बीच म्बाप्पे मांसपेशियों में समस्या के कारण मैदान से बाहर चले गए, जो मैड्रिड के लिए चिंता का विषय है।

इंजरी टाइम में बेटिस ने आखिरकार बराबरी का गोल कर दिया। हेक्टर बेलेरिन ने शानदार फिनिश करते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। यह गोल तब आया जब एंटोनियो रुडिगर क्लियरेंस ठीक से नहीं कर पाए।

मैच के बाद कोच अल्वारो अर्बेलोआ ने निराशा जताते हुए कहा कि करीबी मुकाबलों में किस्मत भी अहम भूमिका निभाती है। यह ड्रॉ मैड्रिड के खिताबी अभियान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

--आईएएनएस

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