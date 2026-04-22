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ला लीगा: रियल मैड्रिड, बेटिस और एथलेटिक क्लब की जीत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 04:49 AM

मैड्रिड, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अलावेस के खिलाफ 2-1 की जीत दर्ज कर अंकतालिका में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना से अंतर घटाकर छह अंक कर दिया।

मैच की शुरुआत में ही रियल मैड्रिड ने आक्रामक रुख अपनाया। 29वें मिनट में स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे ने पेनल्टी एरिया के बाहर से शानदार शॉट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। मैड्रिड का दबदबा इसके बाद भी जारी रहा। हाफटाइम से ठीक पहले एडर मिलिटाओ चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, जो टीम के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

दूसरे हाफ में विनिसियस जूनियर ने अपनी टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। उन्होंने फेडे वाल्वरडे के शानदार मूव के बाद बेहतरीन गोल दागा। हालांकि मैच के इंजरी टाइम में टोनी मार्टिनेज ने अलावेस के लिए एक गोल कर अंतर कम किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

दूसरी ओर, रियल बेटिस ने गिरोना को 3-2 से हराकर सात मैचों से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म किया। शुरुआती गोल विक्टर त्सिगांकोव ने किया, लेकिन बाद में मार्क रोका और अब्दे एजालजौली ने स्कोर पलट दिया। अंत में रोड्रिगो रिक्वेल्मे ने निर्णायक गोल कर टीम को जीत दिलाई।

एक अन्य मुकाबले में एथलेटिक क्लब ने ओसासुना को 1-0 से हराया। यह जीत टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि इससे उनका रेलीगेशन का खतरा लगभग समाप्त हो गया। मैच का एकमात्र गोल गोर्का गुरुजेटा ने किया। गोलकीपर उनाई साइमन ने शानदार बचाव करते हुए पेनल्टी भी रोकी।

मैलोर्का और वालेंसिया के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मैलोर्का के लिए सैमू कोस्टा ने गोल किया, जबकि वालेंसिया के लिए उमर सादिक ने बराबरी दिलाई।

अब सभी की नजरें अगले मुकाबलों पर हैं, जहां बार्सिलोना का सामना सेल्टा विगो से होगा, जबकि एटलेटिको मैड्रिड एल्चे के खिलाफ मैदान में उतरेगा।

--आईएएनएस

पीएके

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