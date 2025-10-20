खेल

ला लीगा में टॉप पर रियल मैड्रिड, गेटाफे के खिलाफ 1-0 से जीत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 20, 2025, 11:05 AM

मैड्रिड, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। रियल मैड्रिड ने ला लीगा में गेटाफे के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में एकमात्र गोल किलियन एम्बाप्पे ने दागा। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड शीर्ष पर बनी हुई है।

मुकाबले के 80वें मिनट एम्बाप्पे ने सीजन का अपना 10वां गोल दागकर स्कोरिंग की शुरुआत की। रियल मैड्रिड का काम गेटाफे के डिफेंडर एलन न्योम को रेड कार्ड मिलने से आसान हो गया था। इस खिलाड़ी को 77वें मिनट रेड कार्ड दिखाया गया।

गेटाफे की स्थिति 84वें मिनट और खराब हो गई। एलेक्स सैनक्रिस को भी फाउल के बाद मैदान से बाहर कर दिया गया था। यहां से गेटाफे मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी। रियल मैड्रिड ने महज 1 गोल से मैच अपने नाम कर लिया।

इससे पहले, रविवार को एल्चे और एथलेटिक क्लब का मैच 0-0 से बराबर रहा था। इसी के साथ एल्चे ने अपने घर में अपराजित रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। हालांकि, एडर साराबिया के खिलाड़ी निराश होंगे, क्योंकि उन्होंने बेहतर मौके बनाए, लेकिन एथलेटिक गोलकीपर उनाई साइमन ने उन्हें नाकाम कर दिया।

सेल्टा विगो की इस सीजन में पहली लीग जीत की तलाश अभी भी जारी है। रियल सोसिएदाद के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ के बाद टीम ने इस अभियान के अपने शुरुआती नौ मैचों में से सात ड्रॉ खेले हैं।

वहीं, शनिवार को रोनाल्ड अराउजो ने 93वें मिनट में विजयी गोल दागा, जिससे एफसी बार्सिलोना ने गिरोना के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 2-1 से जीत हासिल की।

रियल मैड्रिड 8 जीत और 1 हार के साथ शीर्ष पर मौजूद है। इस टीम के पास 24 प्वाइंट्स हैं। दूसरी ओर बार्सिलोना 9 मुकाबलों में 7 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के बाद दूसरे पायदान पर है।

विल्लारियल 9 मुकाबले में 5 मैच जीत चुकी है। इस टीम को 2 हार और इतने ही मुकाबलों में ड्रॉ का सामना करना पड़ा। 17 प्वाइंट्स के साथ यह टीम तीसरे स्थान पर है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...