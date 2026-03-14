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Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादव की शादी आज, मसूरी में लगेगा स्टार क्रिकेटरों का मेला

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की शादी मसूरी में, टीम के खिलाड़ी होंगे मौजूद।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 07:36 AM
कुलदीप यादव की शादी आज, मसूरी में लगेगा स्टार क्रिकेटरों का मेला

मसूरी: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव शनिवार की शाम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कुलदीप अपनी मंगेतर वंशिका चड्ढा के साथ शादी रचाने वाले हैं। शादी मसूरी में होगी। कुलदीप और वंशिका के परिवार विवाह स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो चुके हैं।

 

कुलदीप यादव की शादी की रस्‍में मसूरी के सेवाय होटल में शाम छह बजे से शुरू होंगी। शादी समारोह के लिए होटल को फूलों, रोशनी और पारंपरिक सजावट से विशेष रूप से सजाया गया है। होटल प्रबंधन ने मेहमानों के स्वागत और आतिथ्य के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। मेहमानों के लिए पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उत्तराखंडी खाने का भी खास इंतजाम किया गया है।

 

शादी में भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए आयोजन स्थल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। होटल परिसर में केवल आमंत्रित मेहमानों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और होटल प्रबंधन ने कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।

 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, शादी में परोसे जाने वाले प्लेट की कीमत 6 हजार रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। इसमें पहाड़ी खाना भी शामिल है।

 

इससे पहले शुक्रवार को कुलदीप और वंशिका की संगीत सेरेमनी हुई। संगीत सेरेमनी में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल ठुमके लगाते हुए नजर आए। रैना ने कुलदीप यादव के साथ भी डांस किया। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी. दिलीप भी संगीत सेरेमनी में उपस्थित रहे।

 

17 मार्च को लखनऊ में कुलदीप यादव और वंशिका का रिसेप्शन रखा गया है।

 

बता दें कि कुलदीप औप वंशिका दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वंशिका ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से पढ़ाई की है। वह भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करती हैं।

--आईएएनएस

 

 

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