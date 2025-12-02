खेल

Deaflympics 2025 : डेफलंपिक्स में भारत के लिए जीते 2 मेडल, कोमल वाघमारे ने बताया क्या है अगला टारगेट?

कोमल वाघमारे ने टोक्यो डेफलंपिक्स 2025 में 10 मीटर एयर राइफल में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 02, 2025, 08:09 AM
डेफलंपिक्स में भारत के लिए जीते 2 मेडल, कोमल वाघमारे ने बताया क्या है अगला टारगेट?

पनवेल: टोक्यो में आयोजित डेफलंपिक्स 2025 में कोमल वाघमारे ने भारत का नाम रोशन किया है। नवी मुंबई पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात मिलिंद वाघमारे की बेटी कोमल ने एयर राइफल शूटिंग इवेंट में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते। कोमल ने अपने लक्ष्य को लेकर बताते हुए दूसरे एथलीट्स को भी खुद की काबिलियत पर विश्वास रखने की सलाह दी है।

विमेंस 10 मीटर एयर रायफल में कोमल वाघमारे ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा उन्होंने, मोहम्मद वानिया के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर रायफल टीम इवेंट में भी तीसरा स्थान हासिल किया।

घर लौटने के बाद कोमल वाघमारे ने आईएएनएस से कहा, "टोक्यो जाना अविश्वसनीय था। जब मुझे डेफलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, तो बहुत खुशी हुई। यह प्रतियोगिता बेहद मुश्किल थी, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम बहुत अच्छी तरह से तैयार थी। अब जब हमने पदक जीते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने एक नहीं, बल्कि दो मेडल जीते हैं।"

कोमल वाघमारे ने अपने अगले लक्ष्यों को लेकर कहा, "मैं भविष्य में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पदक जीतना चाहती हूं। 2028 एलए ओलंपिक और 2029 ग्रीस डेफ ओलंपिक मेरा अगला लक्ष्य है। मुझे सरकार से उम्मीद है कि उन्होंने एथलीट्स की नौकरी को लेकर जो वादे किए थे, मैं चाहूंगी कि मुझे भी वो नौकरी मिले। मैं चाहती हूं कि युवा एथलीट्स भी भारत के लिए पदक जीतें।"

कोमल वाघमारे मानती हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, खुद पर विश्वास होना जरूरी है। उन्होंने कहा, "सभी को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। आप ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। कल तक मुझे भी नहीं लगता था कि यह हो सकेगा, लेकिन आज मेरे पास दो ब्रॉन्ज मेडल हैं।"

15 से 26 नवंबर के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित डेफलंपिक्स 2025 में कुल 73 भारतीय एथलीट्स ने 11 खेलों में पदकों के लिए मुकाबला किया। भारतीय एथलीट्स ने इन खेलों में कुल 20 मेडल जीते, जिनमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।

--आईएएनएस

 

 

Komal WaghmareShooting SportsAir Rifle ShootingIndia newssports achievementsIndia SportsDeaflympicsInspirational Athletes

Related posts

Loading...

More from author

Loading...