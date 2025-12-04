KL Rahul : ओस की वजह से दूसरी पारी में गेंदबाजी कठिन, ऐसे में हार को पचाना मुश्किल नहीं : केएल राहुल

रायपुर: केएल राहुल की कप्तानी में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय कप्तान का मानना है कि इस मुकाबले में मिली हार को पचाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दूसरी पारी में भारी ओस की वजह से गेंदबाजी करना मुश्किल हो गया था।

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत ने 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

साउथ अफ्रीका के हाथों मैच 4 विकेट से गंवाने के बाद केएल राहुल ने कहा, "यह देखते हुए कि दूसरी पारी में कितनी ओस है और गेंदबाजी करना कितना मुश्किल है, अंपायर इतने अच्छे थे कि उन्होंने बॉल बदल दी। टॉस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।" केएल राहुल ने हंसते हुए कहा, "मैं टॉस हारने के लिए खुद को कोस रहा हूं।"

हालांकि, केएल राहुल का मानना है कि गेंदबाज और फील्डर और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्होंने कहा, "हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो हम बेहतर कर सकते थे। बल्लेबाजी में, मुझे पता है कि 350 का स्कोर अच्छा था, लेकिन पिछले मैच के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही थी कि हम गीली गेंद से गेंदबाजों को राहत देने के लिए अतिरिक्त 20-25 रन कैसे बना सकते हैं।"

गायकवाड़ और कोहली के बीच 195 रन की साझेदारी पर चर्चा करते हुए केएल राहुल ने कहा, "ऋतु ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। विराट कोहली को हमने 53 बार शतक लगाते देखा है। वह बस अपना काम करते रहते हैं। ऋतु को बैटिंग करते देखना बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने अर्धशतक लगाने के बाद रफ्तार पकड़ी। जिस रफ्तार से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसी से हमें अतिरिक्त 20 रन मिले। लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज अधिक योगदान दे सकते थे।"

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से जीता था। साउथ अफ्रीका ने दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है। ऐसे में 6 दिसंबर को खेला जाने वाला मुकाबला निर्णायक बन गया है।

--आईएएनएस