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Ajinkya Rahane Toss Decision : केकेआर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, एसआरएच की टीम में एक बदलाव

रहाणे ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 04:41 PM
आईपीएल 2026: केकेआर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, एसआरएच की टीम में एक बदलाव

कोलकाता: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने गुरुवार को ईडन गार्डन्स में जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। केकेआर ने इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि एसआरएच ने शिवांग कुमार को बतौर गेंदबाज चुना है।

दोनों टीमें सीजन की पहली जीत का स्वाद चखना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें अपने-अपने पहले मुकाबले में हार नसीब हुई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से मात दी थी, जबकि एसआरएच को रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलुरु ने इतने ही विकेट से हराया था।

गुरुवार को टॉस जीतने के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन कई सकारात्मक बातें भी थीं। आमतौर पर हमें इतनी घास और बारिश देखने को नहीं मिलती, इसीलिए हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। ओस के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि हवा चल रही है। 40 ओवरों तक स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। हम उसी टीम के साथ उतर रहे हैं।"

टॉस गंवाने के बाद एसआरएच के कप्तान ईशान किशन ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करते, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए, हमें गेंद को देखकर उसके हिसाब से खेलना होगा। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। आपको मैदान पर जाकर बुनियादी चीजें सही तरीके से करनी होंगी। इस मैच में हम चीजों को आसान रखने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम में एक बदलाव है। शिवांग कुमार की वापसी हुई है, जिससे विकेट लेने के विकल्प खुले रहेंगे, उन्होंने नेट्स में अच्छी गेंदबाजी की है और हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं।"

कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और ब्लेसिंग मुजरबानी।

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, डेविड पायने और जयदेव उनादकट।

--आईएएनएस

 

 

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