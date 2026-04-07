IPL 2026 Match : बारिश से धुला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला, आपस में बंटे 1-1 अंक

कोलकाता: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 12वां मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। इसी के साथ दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया।

सोमवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में केकेआर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस टीम को महज 12 के स्कोर पर पहला झटका लगा। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जैवियर बार्टलेट ने फिन एलन (6) को आउट किया।

कैमरून ग्रीन (4) तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन अगली बॉल पर कैच आउट हो गए। बार्टलेट ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट हासिल कर लिए थे।

यहां से कप्तान अजिंक्य रहाणे (नाबाद 8) और अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 7) ने नाइट राइडर्स को संभालने की कोशिश की। टीम ने 3.4 ओवरों के खेल तक 2 विकेट खोकर 25 रन बना लिए थे, लेकिन इसी बीच बारिश ने खेल को रोक दिया।

रात करीब साढ़े दस बजे बारिश रुकी, जिसके आधे घंटे बाद अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से बात की, जिसके बाद उन्हें हाथ मिलाते हुए देखा गया। अगर यह 5 ओवर का मैच होता, तो केकेआर को नुकसान उठाना पड़ सकता था, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1.2 ओवर शेष थे और स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन भी नहीं थे।

दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया, जिसके साथ केकेआर ने अपना खाता भी खोल लिया है। यह टीम 3 मुकाबलों में 1 अंक के साथ 8वें पायदान पर पहुंच गई है। केकेआर को उसके पहले मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे 65 रन से मात दी थी।

दूसरी ओर, 3 मुकाबलों में 5 अंकों के साथ पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर है। इस टीम ने अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया था, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध 5 विकेट से जीत दर्ज की।

पंजाब किंग्स अपना अगला मैच 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ खेलेगी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के विरुद्ध मुकाबले में उतरेगी।

--आईएएनएस