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आईपीएल : जीत के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंची केकेआर, डीसी का हुआ नुकसान

IPL 2026: KKR ने GT को हराकर प्लेऑफ उम्मीदें जिंदा रखीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 07:30 AM
आईपीएल : जीत के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंची केकेआर, डीसी का हुआ नुकसान

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (जीटी) को 29 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही केकेआर को अंक तालिका में एक पायदान का फायदा पहुंचा है और टीम सातवें नंबर पर आ गई है। केकेआर ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है।

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही केकेआर के अब 12 मुकाबलों के बाद 11 अंकों हो गए हैं। केकेआर की जीत से दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को नुकसान झेलना पड़ा है। डीसी अब अंक तालिका में एक पायदान नीचे खिसककर आठवें स्थान पर आ गई है। 12 मुकाबलों में 16 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पहले स्थान पर बरकरार है।

वहीं, केकेआर के खिलाफ मिली हार के बावजूद गुजरात टाइटंस अंक तालिका में दूसरे नंबर पर बनी हुई है। जीटी के 13 मुकाबलों में 16 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 12 मुकाबलों में 14 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। पंजाब किंग्स 12 मुकाबलों में 13 प्वाइंट अर्जित करके चौथे नंबर पर मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स 12 प्वाइंट के साथ पांचवें, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 12 प्वाइंट लेकर छठे स्थान पर मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स के 12 मुकाबलों में 10 प्वाइंट हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 247 रन लगाए। टीम की ओर से फिन एलन ने एक और धमाकेदार पारी खेलते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पारी खेली। अपनी इस पारी में एलन ने 4 चौके और 10 छक्के लगाए। वहीं, अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए, जबकि कैमरून ग्रीन 28 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे।

248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बना सकी। कप्तान शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रन बनाए, तो साई सुदर्शन ने 28 गेंदों में 53 रन बनाए। वहीं, जोस बटलर ने 35 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया। हालांकि, इसके बावजूद टीम लक्ष्य से 29 रन दूर रह गई। सुनील नरेन ने इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

एसएम/एएस

 

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