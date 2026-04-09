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Lucknow Super Giants : टॉस के समय होगा नरेन और वरुण के खेलने पर फैसला

सुनील नरेन की वापसी से केकेआर की बॉलिंग मजबूत, वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस पर नजर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 03:58 AM
एलएसजी बनाम केकेआर: टॉस के समय होगा नरेन और वरुण के खेलने पर फैसला

कोलकाता: लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 15वें मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को बड़ी राहत मिली है। सुनील नरेन अपनी बीमारी से उबर गए हैं। हालांकि, वरुण चक्रवर्ती का खेलना अभी भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी है। यह मुकाबला गुरुवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाना है।

फ्रेंचाइजी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "पीबीकेएस के खिलाफ मैच की सुबह सुनील बीमार पड़ गए थे, इसी वजह से वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद से उन्हें काफी बेहतर महसूस हो रहा है और उन्होंने मंगलवार और बुधवार, दोनों दिन टीम के साथ ट्रेनिंग की है। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों की।"

सुनील नरेन की वापसी से केकेआर की बॉलिंग यूनिट को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिसने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में संघर्ष किया था।

तीन मुकाबलों में सिर्फ एक प्वाइंट हासिल करने के बाद, केकेआर को उम्मीद होगी कि नरेन और शायद वरुण जैसे अहम खिलाड़ियों की वापसी से उनके अभियान को नई जान मिलेगी और उनकी बॉलिंग यूनिट में जरूरी संतुलन वापस आएगा।

केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती को लेकर बताया कि इस मिस्ट्री स्पिनर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करते समय अपने बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी। बयान में आगे कहा गया, "मेडिकल टीम उनके साथ मिलकर काम कर रही है। बुधवार को ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पूरे ओवर बॉलिंग की। एलएसजी के खिलाफ मैच में उनके खेलने के बारे में हमें टॉस के समय पता चलेगा।"

फ्रेंचाइजी के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि कैमरून ग्रीन के एलएसजी के खिलाफ मैच से बॉलिंग शुरू करने की संभावना है। इस ऑलराउंडर को अब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के साथ तालमेल बिठाते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से बॉलिंग से दूर रखा गया था, हालांकि वह ट्रेनिंग सेशन में नियमित रूप से बॉलिंग कर रहे थे।

--आईएएनएस

 

 

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