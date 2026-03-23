खेल

Saurabh Dubey IPL 2026 : चोटिल आकाश दीप की जगह केकेआर की टीम में शामिल हुए सौरभ दुबे

चोटिल आकाश दीप की जगह सौरभ दुबे को मौका, केकेआर ने टीम में किया बदलाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 23, 2026, 03:57 PM
आईपीएल 2026: चोटिल आकाश दीप की जगह केकेआर की टीम में शामिल हुए सौरभ दुबे

कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिससे पहले तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने विदर्भ के लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को अपने साथ जोड़ा है। दुबे को चोटिल भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप के स्थान पर मौका दिया गया है, जो पीठ के निचले हिस्से में 'स्ट्रेस रिएक्शन' के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।

 

 

शिवम दुबे को 2016 की चैंपियन टीम सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आईपीएल 2022 के लिए साइन किया था, लेकिन पीठ की चोट के कारण उनका कार्यकाल छोटा हो गया। रविवार को 'आईएएनएस' से ​​बात करते हुए फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने कहा, "हां, केकेआर ने आगामी सीजन के लिए आकाश दीप की जगह सौरभ दुबे को साइन किया है। दुबे केकेआर के लिए 'नेट बॉलर' थे और ईडन गार्डन्स और मुंबई में लगे कैंप में टीम के साथ अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अब वह मुख्य टीम का हिस्सा होंगे।"

 

साल 2019 के एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में 'इंडिया ए' टीम का हिस्सा रहे सौरभ दुबे ने विदर्भ की ओर से आठ 'लिस्ट ए' और तीन टी20 मैच खेले हैं। दुबे पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी की भी नजर थी, जिनका राष्ट्रीय चयनकर्ता के तौर पर कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हुआ था।

 

28 वर्षीय सौरभ दुबे ने अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं किया है। पिछले साल अबू धाबी में आयोजित 'मिनी-ऑक्शन' में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा था, लेकिन, चूंकि उन्होंने नीलामी के लिए अपना पंजीकरण कराया था, इसलिए दुबे 'पंजीकृत उपलब्ध खिलाड़ी पूल' (आरएपीपी) का हिस्सा बन गए। कोई भी फ्रेंचाइजी इस पूल से अपने घायल खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ी चुन सकती है।

 

रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रेंचाइजी ने अभी तक भारत के 'सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर' हर्षित राणा की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को चुनने का फैसला नहीं किया है। हर्षित राणा भी फरवरी में अपने दाहिने घुटने के 'मेनिस्कस टियर' की सर्जरी के बाद इस सीजन से बाहर हो गए हैं। बुधवार से ही, केकेआर हर्षित राणा और आकाश दीप की जगह नए खिलाड़ियों को चुनने के लिए 'ट्रायल्स' (चयन-परीक्षण) आयोजित कर रही थी।

 

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर 29 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यह टीम 29 मार्च को मुंबई इंडियंस से भिडे़गी। इसके बाद 2 अप्रैल को उसका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह टीम 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Team UpdatesFast BowlersIPLIPL 2026Kolkata Knight RidersPlayer ReplacementT20 cricketcricket newsSports NewsIndian cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...