KKR Coaching Update : केकेआर ने अपने पूर्व गेंदबाज को कोचिंग टीम में दी बड़ी जिम्मेदारी

कोलकाता: आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स अगले सीजन (आईपीएल 2026) से पहले अपनी कोचिंग टीम में बड़ा बदलाव करते हुए बड़े चेहरों को कोचिंग टीम में शामिल कर रही है। शुक्रवार को केकेआर ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम साउदी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया।

टिम साउदी को गेंदबाजी कोच बनाए जाने की पुष्टि केकेआर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की है।

केकेआर के सीईओ वैंकी मैसूर ने कहा, "हमें टिम साउथी को बतौर कोच केकेआर परिवार में शामिल करने पर खुशी है। टिम का विशाल अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हमारी गेंदबाजी इकाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका नेतृत्व कौशल और शांतचित्त रवैया हमारे युवा गेंदबाजों के लिए एक आदर्श साबित होंगे।"

गेंदबाजी कोच नियुक्त किए जाने के बाद टिम साउथी ने कहा, "केकेआर के साथ जुड़ाव का यह विस्तार है। केकेआर मुझे हमेशा घर जैसा लगा है। इस नई भूमिका में वापसी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस फ्रेंचाइजी की संस्कृति अद्भुत है, प्रशंसक जुनूनी हैं, और खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है। मैं गेंदबाजों के साथ मिलकर काम करने और टीम को आईपीएल 2026 में सफलता दिलाने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं।"

टिम साउदी पूर्व में केकेआर के लिए बतौर गेंदबाज खेल चुके हैं। साउदी 2021 से 2023 तक केकेआर का हिस्सा थे। 3 सीजन में खेले 14 मैचों में साउदी ने 19 विकेट लिए हैं। अगर दाएं हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज के पूर्ण आईपीएल करियर पर नजर डालें तो 2011 से 2023 के बीच उन्होंने 54 मैचों में 47 विकेट लिए हैं। केकेआर के अलावा साउदी सीएसके, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं।

दिसंबर 2024 में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले टिम साउदी का अंतरराष्ट्रीय करियर प्रभावशाली रहा है। साउदी ने 107 टेस्ट में 391, 161 वनडे में 221 और 126 टी20 में 164 विकेट लिए हैं। साउदी न्यूजीलैंड की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और तीनों फॉर्मेट मिलाकर उनके नाम 776 विकेट हैं।

साउदी का डेढ़ दशक का अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट का अनुभव निश्चित रूप से केकेआर की गेंदबाजी को अलग धार देगा।

केकेआर ने साउदी से पूर्व अभिषेक नायर को मुख्य कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन को सहायक कोच नियुक्त किया था।

