Kirti Azad: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भविष्य उज्ज्वल : कीर्ति आजाद

Nov 01, 2025, 01:56 PM
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भविष्य उज्ज्वल : कीर्ति आजाद

दरभंगा: पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का मानना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भविष्य उज्ज्वल है। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिगेज की शानदार बल्लेबाजी को सराहा है।

 

 

कीर्ति आजाद ने आईएएनएस से कहा, "महिला क्रिकेट का स्तर लगातार सुधर रहा है। इसका मुख्य कारण इसे मिल रहा बढ़ता प्रचार है। पहले महिला क्रिकेट को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था, जितना अब मिलता है। अब लड़कियों में इस खेल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।"

 

उन्होंने आगे कहा, "जब जेमिमा रोड्रिग्स ने लगातार दो 'शून्य' बनाए और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, उस समय लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो शानदार पारियां खेलीं, वो ऐतिहासिक हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भविष्य उज्ज्वल है। एक भारतीय होने के नाते हम चाहते हैं कि भारतीय टीम जीते।"

 

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल की बात करें, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवरों में 338 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने सर्वाधिक 119 रन बनाए, जबकि एश्ले गार्डनर ने 63 रन की पारी खेली। भारत की ओर से श्री चरणी और दीप्ति शर्मा को 2-2 विकेट हाथ लगे।

 

महिला वनडे इतिहास में सिर्फ 2 टीमें ही 300+ के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर सकी थीं। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद थे।

 

जेमिमा रोड्रिग्स ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। जेमिमा ने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ नाबाद 127 रन बनाए, जबकि कौर ने 89 रन की पारी खेली।

 

भारतीय टीम फाइनल मैच में 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। इस बार दुनिया को महिला वनडे विश्व कप में एक नई विजेता टीम मिलना निश्चित है।

 

 

 

