Kieron Pollard CPL 2025 Innings : पोलार्ड की विस्फोटक पारी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लुसिया किंग्स को 18 रन से हराया

पोलार्ड की तूफानी पारी से त्रिनबागो ने सेंट लुसिया को 18 रन से हराया
Aug 24, 2025, 09:56 AM
सीपीएल 2025 : पोलार्ड की विस्फोटक पारी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लुसिया किंग्स को 18 रन से हराया

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कह चुके कीरोन पोलार्ड में रन बनाने की भूख अभी भी कम नहीं हुई है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में रविवार को त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच खेले गए मैच में पोलार्ड की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के दम पर त्रिनबागो ने सेंट लुसिया को हरा दिया।

सेंट लुसिया किंग्स का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला तब तक सही साबित होता दिखा, जब तक क्रीज पर पोलार्ड नहीं आए थे। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए 38 साल के पोलार्ड ने क्रीज पर उतरते ही सेंट लुसिया के गेंदबाजों को कूटना शुरू कर दिया।

पोलार्ड ने सिर्फ 29 गेंद पर 6 छक्के और 4 चौके की मदद से 65 रन की पारी खेली। इस विस्फोटक पारी के दम पर त्रिनबागो ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 183 रन बनाए।

कप्तान निकोलस पूरन ने 30 गेंद पर 34 और कोलिन मुनरो ने 30 गेंद पर 43 रन की पारी खेली।

184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लुसिया किंग्स को शुरुआत अच्छी मिली। सलामी बल्लेबाजों टिम सिफर्ट और जॉनसन चार्ल्स ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 74 रन जोड़ दिए। लेकिन, मध्यक्रम के बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलने के कारण सेंट लुसिया किंग्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन ही बना सकी और मैच 18 रन से हार गई। सिफर्ट ने 35 और चार्ल्स ने 47 रन बनाए।

त्रिनबागो के लिए आंद्रे रसेल और उसामा मीर ने 2-2 जबकि मोहम्मद आमिर और अकिल हुसैन ने 1-1 विकेट लिए।

कीरोन पोलार्ड को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।

तीसरे मैच में त्रिनबागो की यह दूसरी जीत थी। इस जीत के साथ टीम अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं, तीसरे मैच में सेंट लुसिया किंग्स की यह दूसरी हार थी। इस हार के साथ टीम पांचवें नंबर पर चली गई है। लीग में छह टीमें खेलती हैं।

 

 

