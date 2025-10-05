खेल

Kids marathon Delhi 2025 : कर्तव्य पथ पर 'किड्स मैराथन' का आयोजन, देश की नई पीढ़ी को फिटनेस का संदेश

दिल्ली में किड्स मैराथन और फिट इंडिया साइकिल राइड से फिटनेस का संदेश
Oct 05, 2025, 05:02 PM
कर्तव्य पथ पर 'किड्स मैराथन' का आयोजन, देश की नई पीढ़ी को फिटनेस का संदेश

नई दिल्ली: कर्तव्य पथ पर रविवार को किड्स मैराथन का आयोजन हुआ, जिसके तहत देश की नई पीढ़ी को फिटनेस के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।

दिव्य प्रयास फाउंडेशन की चेयरमैन सारिका जैन ने आईएएनएस से कहा, "करीब 800 बच्चों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम किडीविडी और दिव्य प्रयास फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल को 10 प्रतिशत कम करने को कहा है। हम स्वच्छ और स्वस्थ भारत चाहते हैं। यही वजह है कि सुबह-सुबह लोग अपने बच्चों को लेकर यहां पहुंचे।"

उन्होंने कहा, "इस मैराथन के जरिए बच्चों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई है। अगर देश के बच्चे जागरूक रहेंगे, तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।"

इस मौके पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद-एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, "यहां छोटे-छोटे बच्चे मौजूद हैं। बच्चे पीएम मोदी की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। इस आयोजन के लिए संस्था बधाई की पात्र है। एनडीएमसी क्षेत्र में इस तरह के बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। जब बचपन से ही इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा, तो भविष्य में इसका लाभ मिलेगा।"

इस मैराथन में बच्चे काफी खुश नजर आए। नन्हे-नन्हे कदमों ने जब दौड़ शुरू की, तो उनका उत्साह देखते ही बनता था।

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व शिक्षक दिवस पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों को फिटनेस का संदेश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपने गुरुओं का सम्मान करने और स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से दिसंबर 2024 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस आंदोलन है, जिसका उद्देश्य साइकिलिंग को बढ़ावा देने के साथ मोटापे से लड़ना और एक स्वस्थ, पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है।

 

 

Fit India MovementKids Marathonhealthy lifestyleDelhi EventsSports IndiaCycling Eventfitness awareness

