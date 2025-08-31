खेल

Khelo Mewat Campaign: नूंह में राष्ट्रीय खेल दिवस का समापन, 'खेलो मेवात' अभियान का दूसरा चरण शुरू

3. Subheading (≤100 characters) नूंह में 'खेलो मेवात' अभियान और राष्ट्रीय खेल दिवस का समापन हुआ।
Aug 31, 2025, 07:08 PM
हरियाणा: नूंह में राष्ट्रीय खेल दिवस का समापन, 'खेलो मेवात' अभियान का दूसरा चरण शुरू

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस का तीन दिवसीय समारोह 29 से 31 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसका समापन रविवार को हुआ।

इस अवसर पर पुलिस लाइन डीएवी पब्लिक स्कूल में खेल विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

इस दौरान न केवल राष्ट्रीय खेल दिवस की प्रतियोगिताओं का समापन हुआ, बल्कि 'खेलो मेवात' अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भी की गई।

कार्यक्रम में जिले भर के सैकड़ों स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुश्ती, रस्साकशी और साइकिल रैली जैसे खेलों के साथ 'खेलो मेवात' अभियान का जिला स्तरीय चरण शुरू हुआ। बारिश के बावजूद खिलाड़ियों और युवाओं में गजब का जोश देखने को मिला, जिसने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई।

खेल मंत्री ने इस उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने सभी से रोजाना कम से कम एक घंटा खेलों के लिए निकालने का आह्वान किया।

पत्रकारों से बातचीत में गौरव गौतम ने कहा कि नूंह जिले में खेल से संबंधित सभी मांगों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। खेल सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें।

उन्होंने 'खेलो मेवात' अभियान की सफलता के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत करीब 10,000 युवाओं को साइबर क्राइम और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलों से जोड़ा गया है। खंड स्तरीय अभियान पहले ही पूरा हो चुका है, और अब जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत हुई है। 'खेलो मेवात' अभियान के तहत भविष्य में और अधिक युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है।

गौरव गौतम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "कांग्रेस अब पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। राहुल गांधी आधारहीन आरोप लगाकर और ओछी बातें करके सत्ता में नहीं आ सकते। जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाएगी।"

 

 

