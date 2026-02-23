Alpine Skiing Registration India : खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में हो रही शुरुआत

गुलमर्ग: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में खूबसूरत बर्फ से ढके स्की रिसॉर्ट में चार दिवसीय छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत सोमवार से हो रही है। उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

चार दिन के इस इवेंट को जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव नुजहत गुल ने आईएएनएस को बताया, "30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया है। यह इवेंट बहुत सफल होने वाला है क्योंकि इस बार गुलमर्ग में अच्छी बर्फ है।"

4 दिन का यह इवेंट 23 से 26 फरवरी तक हो रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला लेग 20 से 26 जनवरी तक लद्दाख के लेह शहर में हुआ था।

बर्फ पर होने वाले खेलों का यह दूसरा संस्करण गुलमर्ग में हो रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सभी छह संस्करण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हुए हैं।

गुलमर्ग में चार मेडल वाली श्रेणियां हैं। इसमें स्की माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग (क्रॉस कंट्री), और स्नोबोर्डिंग शामिल हैं। अल्पाइन स्कीइंग के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है।

लद्दाख-लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के आखिर में, हरियाणा अपने आइस स्केटर्स द्वारा जीते गए चार स्वर्ण पदक के साथ अंक तालिका में सबसे आगे रहा। इसके बाद लद्दाख, महाराष्ट्र और तेलंगाना का नंबर रहा।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का मैस्कॉट 'शीन-ए-शी (शान)' है—स्नो लेपर्ड 'शान' भारतीय विंटर स्पोर्ट्स की भावना—लचीला, फुर्तीला और खुद को ढालने वाला—को दिखाता है। इस गेम्स के जरिए हिमालय की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है।

इस इवेंट के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सरकार के बड़े अधिकारी इंतजामों का विस्तृत जायजा ले रहे हैं।

